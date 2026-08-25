L'NFL torna al Santiago Bernabéu l'8 novembre 2026, quando i Cincinnati Bengals affronteranno gli Atlanta Falcons nella Week 9 della regular season, con Atlanta designata come squadra di casa. La partita è la seconda gara di regular season NFL mai disputata in Spagna, oltre a essere la prima di una partnership pluriennale tra la lega, la Città di Madrid, la Comunità di Madrid e il Real Madrid C.F. che porterà il football americano al Bernabéu anche negli anni a venire.

GOAL ha raccolto qui sotto tutto quello che c'è da sapere, dall'orario del kickoff al modo più economico per entrare allo stadio.

Quando si gioca la partita NFL Madrid 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti dom 8 nov, 15:30 CET Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons Stadio Santiago Bernabéu, Madrid Biglietti

Dove comprare i biglietti per NFL Madrid 2026?

I biglietti ufficiali sono venduti attraverso la piattaforma spagnola Ticketmaster dell'NFL e, per acquistare, serve un account NFL Ticketmaster, che può essere creato gratuitamente su nfl.com/international/ticketaccount prima di iniziare a scegliere i posti. La vendita si è svolta in più fasi, con una prevendita per i titolari di carta Amex a fine maggio, l'apertura dei pacchetti hospitality il 5 giugno e la vendita generale partita il 9 luglio. Tutte e tre le finestre sono ora aperte, quindi i biglietti della vendita generale sono disponibili da acquistare in questo momento.

Se vuoi organizzare un viaggio più completo in un'unica soluzione, SportsBreaks offre pacchetti ufficiali con biglietto e hotel, mentre On Location, partner hospitality ufficiale dell'NFL, propone pacchetti premium che possono includere posto, hotel, voli e tour per i tifosi che vogliono trasformare l'evento in un intero weekend.

StubHub è l'opzione migliore se nella vendita ufficiale non c'è il posto che stai cercando, oppure se prenoti più vicino al giorno della partita. Per questa sfida sono già attivi gli annunci, con ben oltre 200 biglietti attualmente disponibili in ogni settore dello stadio, tutti coperti dalla garanzia FanProtect di StubHub.

Quanto costano i biglietti per NFL Madrid 2026?

L'NFL ha pubblicato i prezzi ufficiali complessivi per la partita tra Bengals e Falcons, il che significa che il prezzo visualizzato include già tutte le commissioni, senza sorprese al momento del checkout: un nuovo approccio adottato per tutte le partite internazionali del 2026. La categoria ufficiale più economica parte da 93,40 €, mentre i posti più costosi arrivano fino a 438,75 €, con biglietti per bambini disponibili anche in alcune categorie selezionate.

Per i tifosi con un budget più limitato, il mercato della rivendita può scendere perfino sotto il prezzo della categoria ufficiale più economica. Le inserzioni sul mercato secondario partono attualmente da appena 85 dollari statunitensi, con un prezzo medio di rivendita più vicino ai 300 dollari statunitensi una volta considerati domanda e posizione del posto. Come per ogni grande evento internazionale, i prezzi tendono solo a salire con l'avvicinarsi del giorno della partita, quindi assicurarsi un posto in anticipo è il modo più sicuro per ottenere il miglior prezzo possibile.

L'hospitality è invece una fascia completamente diversa, con pacchetti premium tramite Ticketmaster e On Location che vanno ben oltre il costo di un biglietto standard, riflettendo gli extra inclusi come accesso alle lounge, ristorazione e, in alcuni casi, viaggio e soggiorno in hotel.

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita NFL Madrid 2026

Questa sarà la quarta partita dei Falcons in Europa in sei stagioni e la loro prima apparizione in Spagna, mentre i Bengals effettueranno il loro primo viaggio in assoluto a Madrid come franchigia. Atlanta detiene i diritti di marketing in Spagna nell'ambito del Global Markets Program dell'NFL, ed è questo il motivo per cui è stata la scelta naturale per ospitare l'evento una volta che la lega ha confermato il ritorno al Bernabéu.

La partita di Madrid è soltanto una tappa del più ampio programma internazionale mai organizzato dall'NFL. Le International Series 2026 prevedono in totale nove partite, a partire dalla Week 1 con i 49ers contro i Rams a Melbourne, in Australia, e comprendono anche Rio de Janeiro, tre partite a Londra e la prima gara di regular season nella storia della lega a Parigi, dove gli Steelers affronteranno i Saints allo Stade de France. Il calendario si chiuderà poi a Monaco di Baviera, dove i Patriots sfideranno i Lions, prima dell'ultimo appuntamento a Città del Messico con i Vikings contro i 49ers.

Il kickoff della partita di Madrid è fissato alle 15:30 locali, cioè alle 9:30 ET, con diretta televisiva su NFL Network per chi seguirà da casa. Per chi invece sarà presente, è lecito aspettarsi la stessa atmosfera elettrica e da tutto esaurito che ha caratterizzato il debutto del 2025, con i tifosi spagnoli che hanno dimostrato di essere tra i più appassionati d'Europa per il football americano.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, è diventato uno degli impianti più discussi dello sport mondiale dopo la recente ristrutturazione, ed è proprio questa trasformazione a renderlo così adatto all'NFL. Il nuovo terreno retrattile dello stadio permette di sostituire il campo in erba con le segnature e la superficie necessarie per il football americano senza alterare il fondo sottostante, mentre il tetto rinnovato e l'ampliamento delle tribune regalano all'impianto un'atmosfera davvero diversa da quella di una tipica domenica NFL.

Se stai viaggiando per assistere alla partita, pianifica con attenzione il percorso. La stazione della metropolitana Santiago Bernabéu, sulla Linea 10, è attualmente chiusa per lavori di ricostruzione, con i servizi sospesi tra Nuevos Ministerios e Cuzco che dovrebbero restare tali per il resto dell'anno. Le alternative più semplici sono il treno Cercanías fino a Nuevos Ministerios, un autobus EMT oppure il servizio navetta sostitutivo gratuito attivo il giorno della partita, quindi vale la pena prevedere un po' di tempo extra per raggiungere lo stadio.

Con il Bernabéu che ha già ospitato una partita NFL sold out e con un posto fisso in calendario ormai assicurato, questo evento si sta profilando come una delle tappe di punta dell'intero programma internazionale 2026.