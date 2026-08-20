Come acquistare i biglietti per le World Series MLB 2026: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

Il palcoscenico più importante del baseball torna questo ottobre, con le World Series 2026 che inizieranno venerdì 23 ottobre. Le vincitrici delle Championship Series di American League e National League si affronteranno in una serie al meglio delle sette partite per il Commissioner's Trophy, con ogni gara trasmessa in diretta su FOX. L'accoppiamento non sarà confermato fino alla conclusione di ALCS e NLCS a metà ottobre, ma i Los Angeles Dodgers si presentano ai playoff come i favoriti dei bookmaker per completare uno straordinario three-peat.

I playoff di quest'anno iniziano prima del solito, con il turno di Wild Card al via il 29 settembre e trasmesso su NBC per la prima volta dal 2000. Un three-peat dei Dodgers sarebbe il primo in MLB da quando gli Yankees ci riuscirono tra il 1998 e il 2000, e le quote attuali li indicano insieme a Yankees, Brewers, Red Sox e Braves come i contendenti più accreditati. Chiunque ci arrivi, la domanda di biglietti esplode nel momento in cui il quadro delle partecipanti è definito. GOAL ha tutto ciò che vi serve su date, prezzi e dove acquistare in questo momento i biglietti per le World Series.

Quando si giocano le World Series 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti ven 23 ott World Series Gara 1 Casa della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti sab 24 ott World Series Gara 2 Casa della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti lun 26 ott World Series Gara 3 Casa della squadra avversaria (da confermare) Biglietti mar 27 ott World Series Gara 4 Casa della squadra avversaria (da confermare) Biglietti mer 28 ott* World Series Gara 5 Casa della squadra avversaria (da confermare) Biglietti ven 30 ott* World Series Gara 6 Casa della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti sab 31 ott* World Series Gara 7 Casa della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti

*Si gioca solo se necessario. La serie segue un formato 2-3-2, con la squadra che ha avuto il miglior record della regular season 2026 a ospitare le Gare 1, 2, 6 e 7. Le due squadre partecipanti non saranno confermate fino alla fine di ALCS e NLCS nella settimana del 19-20 ottobre, quindi tornate a controllare più vicino alla data per gli accoppiamenti esatti e gli orari del primo lancio.

Dove acquistare i biglietti per le World Series 2026

Ottenere i biglietti per le World Series attraverso i canali ufficiali è difficile. I pacchetti di biglietti per i playoff vengono in gran parte venduti agli abbonati stagionali di ciascuna squadra ben prima di ottobre e, una volta che un club viene eliminato, l'eventuale disponibilità residua scompare nel giro di poche ore. Questo lascia il mercato della rivendita come opzione realistica per la maggior parte dei tifosi, e StubHub è il posto da cui iniziare.

Le inserzioni di StubHub per le World Series 2026 sono già online e si riempiranno rapidamente una volta confermate le due finaliste dopo le League Championship Series

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I biglietti mobili vengono trasferiti direttamente sul vostro telefono, un aspetto importante visto il poco preavviso che i tifosi hanno tra la fine di ALCS/NLCS e Gara 1

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Quanto costano i biglietti per le World Series 2026

I prezzi dei biglietti per le World Series oscillano enormemente a seconda di quali due squadre arrivano fino in fondo, e non c'è modo di conoscere la cifra finale finché il quadro delle partecipanti non è definito. La storia recente offre una guida utile:

2023 (due squadre di mercati più piccoli): biglietto medio intorno a 685 dollari

2024 (due tifoserie enormi): il prezzo d'ingresso per Gara 1 ha superato i 1.300 dollari, con una media della serie vicina ai 1.400 dollari

2025: prezzi d'ingresso più vicini a 650-900 dollari a seconda della sede

Come riferimento approssimativo per il 2026:

Posti più economici in piedi e negli anelli alti: circa 600-900 dollari per un accoppiamento con domanda più bassa

Accoppiamento tra grandi mercati: prezzi d'ingresso oltre i 1.000-2.000 dollari o più

Posti premium dietro l'home plate o lungo i dugout: regolarmente a cinque cifre, soprattutto per un'eventuale Gara 7

StubHub propone con costanza la gamma più ampia di inserzioni e il prezzo d'ingresso verificato più basso una volta che i biglietti vengono messi in vendita per un accoppiamento confermato, e potete filtrare per budget per trovare in pochi secondi il posto disponibile più economico. Più vicino alla serie, StubHub mette inoltre in vendita pacchetti hospitality e VIP, che in genere abbinano posti premium a cibo, bevande e pass parcheggio per i tifosi che vogliono vivere l'esperienza completa delle Fall Classic senza dover cercare extra separati.

Tutto quello che c'è da sapere sulle World Series

Le World Series sono la serie di campionato della Major League Baseball, giocata tra le vincitrici del pennant di American League e National League. Disputate per la prima volta nel 1903, sono il più antico campionato disputato senza interruzioni tra i principali sport professionistici nordamericani, con la squadra vincitrice che riceve il Commissioner's Trophy. I New York Yankees ne hanno vinte più di qualsiasi altra franchigia, con 27 titoli.

L'edizione 2026 segue il formato standard al meglio delle sette partite, 2-3-2: la squadra con il miglior record di regular season ospita le Gare 1, 2 e, se necessario, 6 e 7, mentre l'altra squadra ospita le Gare 3, 4 e un'eventuale Gara 5. Il calendario dei playoff di quest'anno è compresso in ottobre, con il turno di Wild Card al via il 29 settembre, le Division Series dal 3 ottobre e le Championship Series dall'11 ottobre, prima dell'inizio delle World Series il 23 ottobre. Negli Stati Uniti ogni partita è trasmessa su FOX, insieme a FOX Deportes e FOX One per la copertura in lingua spagnola e in streaming.

La storia principale in vista di ottobre è la caccia dei Dodgers a un terzo titolo consecutivo, un'impresa che nessuna squadra ha realizzato da quando gli Yankees hanno completato un three-peat dal 1998 al 2000. Che Los Angeles ci torni oppure che una nuova protagonista come Brewers, Red Sox o Braves riesca a emergere, GOAL continuerà ad aggiornare questa pagina con l'accoppiamento confermato, la sede e le informazioni sui biglietti non appena si concluderanno le Championship Series.