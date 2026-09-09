La Spagna si presenta alla UEFA Nations League 2026/27 da campione del mondo in carica e, dopo il trionfo al Mondiale 2026, la domanda per vedere dal vivo la Roja non è mai stata così alta.

Inserita nella Lega A, Gruppo A3, insieme a Inghilterra, Croazia e Cechia, la Spagna affronterà sei partite tra settembre e novembre con l’obiettivo di aggiungere il titolo della Nations League a una bacheca sempre più ricca.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti della Spagna per la Nations League, comprese date delle partite, prezzi e dove comprarli.

Quando gioca la Spagna in Nations League?

Dove comprare i biglietti della Spagna per la Nations League?

I biglietti per le partite casalinghe della Spagna vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della RFEF, con priorità normalmente riservata ai membri della federazione prima che l’eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale. Due delle tre partite casalinghe della Spagna, a Siviglia e Oviedo, sono già esaurite alla fonte.

Alcune cose da sapere sull’acquisto dei biglietti per questa campagna:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, laddove resti disponibilità

Partite esaurite – Siviglia e Oviedo sono esaurite alla fonte, quindi il mercato secondario è l’unica strada rimasta per trovare un posto

Biglietti per le trasferte – la disponibilità a Wembley, Spalato e Praga varia in base alla federazione ospitante

Mercato secondario – StubHub è l’opzione a cui affidarsi se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Considerato il livello di domanda già mostrato per questa campagna, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo per tutte le partite ancora disponibili, in particolare per la sfida decisiva di novembre contro l’Inghilterra.

Quanto costano i biglietti della Spagna per la Nations League?

I prezzi ufficiali per le partite casalinghe della Spagna variano in base alla posizione del posto e allo stadio, con i canali di vendita della RFEF che offrono l’intera gamma, dai posti standard a quelli premium, al valore nominale fino a esaurimento disponibilità. I prezzi per le partite di Siviglia e Oviedo non sono più disponibili alla fonte.

Posti più economici: da circa 45 € a 60 € per le partite con maggiore disponibilità, in genere negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media: generalmente tra 100 € e 200 €, con una visuale più chiara lungo le linee laterali in stadi come il Riyadh Air Metropolitano

Posti premium: oltre 300 € per le partite più importanti del girone, compresa la sfida finale contro l’Inghilterra a Madrid

Partite esaurite (Siviglia e Oviedo): senza più disponibilità ufficiale, i prezzi di rivendita sono ben superiori al valore nominale vista l’entità della domanda

StubHub è l’opzione a cui affidarsi se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti. Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo in carica, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi assicurarsi un posto il prima possibile è l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Nations League

La UEFA Nations League 2026/27 è la quinta edizione della competizione e la Spagna torna in Lega A, il livello più alto, nel Gruppo A3 insieme a Inghilterra, Croazia e Cechia. La Spagna affronta questa campagna sia da campione d’Europa sia da campione del mondo in carica, aggiungendo un peso significativo a ogni partita di questo gruppo.

Alcune cose da sapere sulla posta in palio:

Status di campione del mondo – il trionfo della Spagna al Mondiale 2026 ha generato una domanda senza precedenti per i biglietti della nazionale, con due delle tre partite casalinghe già esaurite

Una replica di Euro 2024 – la partita d’esordio della Spagna contro l’Inghilterra è una rivincita della finale di Euro 2024, vinta dalla Spagna

Promozione e retrocessione sono in palio tra le leghe, a seconda di come si concluderà il girone

Sei partite in una finestra condensata – tutte le gare del girone si giocano tra settembre, ottobre e novembre, offrendo ai tifosi un periodo breve ma ricco di azione per vedere la Spagna all’opera

Con Croazia e Cechia entrambe determinate a provare il colpaccio contro i campioni del mondo, questo si preannuncia come uno dei gruppi più seguiti dell’intera Nations League.