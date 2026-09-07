La Germania apre una nuova era nella UEFA Nations League 2026/27, con Jurgen Klopp alla guida di Die Mannschaft per la prima volta, dopo la sua nomina a commissario tecnico in seguito alla deludente eliminazione ai sedicesimi del Mondiale 2026. Inserita nella Lega A, Gruppo A2, la Germania affronterà sei partite contro Paesi Bassi, Grecia e Serbia tra settembre e novembre, offrendo ai tifosi di tutta Europa diverse occasioni per vedere i primi passi di Klopp nel calcio internazionale.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per la Nations League della Germania, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca la Nations League della Germania?

Data e ora Partita Luogo Biglietti giovedì 24 settembre 2026 - 20:45 Paesi Bassi vs Germania Johan Cruijff Arena, Amsterdam Biglietti domenica 27 settembre 2026 - 20:45 Germania vs Grecia WWK Arena, Augusta Biglietti giovedì 1 ottobre 2026 - 20:45 Germania vs Serbia Allianz Arena, Monaco Biglietti domenica 4 ottobre 2026 - 20:45 Grecia vs Germania Toumba Stadium, Salonicco Biglietti venerdì 13 novembre 2026 - 20:45 Serbia vs Germania Sede da confermare, Serbia Biglietti lunedì 16 novembre 2026 - 20:45 Germania vs Paesi Bassi Sede da confermare, Germania Biglietti

Le partite casalinghe della Germania in questa campagna sono distribuite in tre stadi diversi, con Augusta e Monaco già confermate come sedi ospitanti e un terzo impianto ancora da annunciare per la sfida finale di novembre contro i Paesi Bassi.

Dove acquistare i biglietti per la Nations League della Germania?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per le partite della Germania in Nations League, sia in casa sia in trasferta, è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un'ampia gamma di posti per ogni partita della Germania in questa campagna, dalla WWK Arena di Augusta all'Allianz Arena di Monaco, fino alle trasferte di Amsterdam e Salonicco.

Ecco perché StubHub è una valida opzione per questa campagna:

Ampia scelta di posti – in ogni impianto del calendario della Germania, dai settori più alti alle opzioni centrali premium

Oltre l'assegnazione ufficiale – utile una volta esauriti, per le partite casalinghe, i biglietti tramite i canali ufficiali della DFB e le finestre di priorità per i membri

Trasferimenti garantiti – i biglietti sono coperti dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la sicurezza che i posti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Nessun abbonamento richiesto – per le trasferte ad Amsterdam, Salonicco e in Serbia, StubHub offre un modo per ottenere posti senza bisogno di un'iscrizione alla federazione tedesca

Opzioni hospitality – pacchetti premium disponibili per le partite di Monaco e Augusta, per i tifosi che vogliono un'esperienza più completa nel giorno della partita

Con la nomina di Klopp che ha già generato un notevole interesse attorno a questa Germania, in particolare per l'esordio di settembre in trasferta contro i Paesi Bassi, la prenotazione anticipata è fortemente consigliata su tutta la linea.

Quanto costano i biglietti per la Nations League della Germania?

I prezzi dei biglietti per la Nations League della Germania variano in base alla partita, alla posizione del posto e a quanto a ridosso del match si acquista. Ecco una guida indicativa su cosa aspettarsi su StubHub:

Posti più economici: da circa 40 € a 50 € – posti nei settori superiori in impianti come la WWK Arena di Augusta, il punto d'ingresso più accessibile dell'intera campagna

Posti di fascia media: generalmente tra 80 € e 150 €, con una visuale migliore lungo le linee laterali in stadi come l'Allianz Arena

Premium e hospitality: a partire da oltre 250 € per le partite di cartello, comprese le sfide contro i Paesi Bassi all'inizio e alla fine della campagna

Biglietti in trasferta (Amsterdam e Salonicco): i prezzi variano in base alla federazione ospitante, con la Johan Cruijff Arena che in genere richiede un sovrapprezzo dato il suo prestigio e la sua dimensione

Come in ogni campagna internazionale ad alta domanda, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare con l'avvicinarsi di ogni giornata, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget preciso.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League della Germania

La UEFA Nations League 2026/27 è la quinta edizione della competizione e la Germania torna in Lega A, il livello più alto del torneo, nel Gruppo A2 insieme a Paesi Bassi, Grecia e Serbia. Questa è la seconda campagna consecutiva in cui Germania e Paesi Bassi vengono sorteggiate insieme, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse a entrambe le sfide.

Alcuni aspetti da conoscere sulla posta in palio:

Un nuovo inizio con Klopp – questa campagna segna l'inizio del suo incarico, firmato fino al Mondiale 2030, dopo l'addio di Nagelsmann in seguito all'eliminazione dal Mondiale contro il Paraguay

Promozione e retrocessione sono in palio tra le leghe, a seconda di come si concluderà il girone

È possibile anche una strada verso la qualificazione ai futuri tornei con un buon rendimento in Nations League che può offrire un accesso alle qualificazioni all'Europeo per le squadre che non riescono a ottenerlo altrove

Sei partite in una finestra concentrata – tutte le gare del girone si giocano tra settembre, ottobre e novembre, offrendo ai tifosi un periodo breve ma ricco di azione per vedere la Germania all'opera

Con la Germania che punta a rialzarsi dopo una terza eliminazione consecutiva deludente in un grande torneo, questa campagna assume un significato ulteriore come primo indicatore della direzione della squadra sotto la guida del suo nuovo commissario tecnico.