UFC Fight Night è la serie non pay-per-view della promotion ed è il palcoscenico in cui alcuni dei nomi in più rapida ascesa nelle arti marziali miste si mettono in mostra tra una card numerata di richiamo e l’altra. I tifosi possono assistere a sfidanti inseriti nel ranking, incontri eliminatori per il titolo e fighter di casa come protagonisti di eventi in tutto il mondo, il tutto senza il prezzo del pay-per-view legato a un evento numerato. Con una fitta serie di Fight Night in arrivo nelle prossime settimane tra Asia, Europa e Nord America, GOAL ha tutto quello che ti serve per organizzare il tuo viaggio e assicurarti un posto.

Quando si svolge UFC Fight Night?

Data e ora Incontro Luogo Biglietti sab, 29 ago UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song Oriental Sports Center, Shanghai, Cina Biglietti sab, 5 set UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Accor Arena, Parigi, Francia Biglietti sab, 12 set Noche UFC 4: Rodriguez vs. Silva Desert Diamond Arena, Glendale, USA Biglietti sab, 19 set UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Crypto.com Arena, Los Angeles, USA Biglietti sab, 26 set UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Meta APEX, Las Vegas, USA Biglietti sab, 3 ott UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, USA Biglietti sab, 17 ott UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canada Biglietti sab, 24 ott UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti sab, 7 nov UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, USA Biglietti

Dove acquistare i biglietti per UFC Fight Night?

La UFC vende i biglietti direttamente tramite i suoi partner ufficiali, di solito Ticketmaster nella maggior parte dei territori. La prevendita tramite newsletter per gli utenti registrati su UFC.com apre in genere un giorno prima della vendita generale, offrendo accesso anticipato ai posti migliori prima che i biglietti vengano messi a disposizione di tutti. I membri dell’UFC Fight Club hanno accesso ai biglietti ancora prima per alcuni eventi, un’opzione da prendere in considerazione se hai in programma di assistere a più di una card quest’anno.

Una volta conclusa la vendita generale, StubHub diventa il posto migliore per trovare disponibilità last minute o un prezzo migliore rispetto al valore nominale, soprattutto per gli eventi che registrano il tutto esaurito in fretta. Nella vendita ufficiale il numero di biglietti acquistabili per persona è solitamente limitato, quindi se hai bisogno di una prenotazione per un gruppo più numeroso, il mercato della rivendita è spesso l’opzione più semplice.

Quanto costano i biglietti per UFC Fight Night?

I prezzi dei biglietti variano in modo significativo a seconda della sede, ed è proprio qui che si trovano i veri risparmi per chi cerca il modo più economico per entrare. Gli eventi nelle arene di grandi dimensioni come la Rogers Place di Edmonton e l’Accor Arena di Parigi tendono a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, con biglietti che al momento partono da circa 123 dollari statunitensi e hanno una media compresa tra 150 e 180 dollari statunitensi per un posto standard.

Gli eventi all’UFC Apex di Las Vegas sono tutta un’altra storia. La struttura ospita solo poche centinaia di tifosi, quindi, anche se propone alcuni degli incontri più interessanti della promotion, i prezzi di rivendita possono salire ben oltre i 1.000 dollari statunitensi per le card con la domanda più alta. Se il budget è la priorità, un evento in arena in una città più grande è quasi sempre l’acquisto più intelligente rispetto a una card dell’Apex.

I posti a bordo gabbia e quelli a bordo campo occupano naturalmente la fascia più alta del mercato, con prezzi che a livello Fight Night si aggirano in genere tra 500 e 1.000 dollari statunitensi, ben al di sotto di quanto costerebbero gli stessi posti in un pay-per-view numerato. Per ottenere il miglior prezzo possibile, prenota in anticipo una volta aperta la vendita generale, perché i prezzi sul mercato secondario aumentano costantemente con l’avvicinarsi della settimana del match. StubHub ti consente di confrontare affiancate tutte le inserzioni disponibili, rendendo semplice trovare il biglietto più economico che ti garantisca comunque una buona visuale dell’Ottagono.

Tutto quello che c’è da sapere su UFC Fight Night

Le card di UFC Fight Night seguono la stessa struttura degli altri eventi UFC, con main event su cinque round e undercard su tre round, semplicemente senza il costo aggiuntivo del pay-per-view. Negli Stati Uniti, i Fight Night sono trasmessi in diretta streaming su Paramount+ nell’ambito dell’accordo televisivo della UFC, mentre negli altri territori l’azione viene proposta attraverso i rispettivi partner regionali. Questa accessibilità è parte del motivo per cui Fight Night è diventato un palcoscenico così prezioso per costruire nuove stelle, dato che gli sfidanti inseriti nel ranking ottengono il ruolo di protagonisti del main event molto più spesso di quanto accadrebbe in una card numerata ricca di grandi nomi.

L’espansione internazionale è stata un tema centrale in questo tratto di calendario. Shanghai ospita edizioni consecutive per la prima volta dopo anni, Parigi prosegue il suo percorso come una delle tappe UFC più affidabili d’Europa ed Edmonton riporta l’Ottagono in città per la prima volta dal 2024. Ognuno di questi eventi mette in palio qualcosa di concreto, dalle posizioni nel ranking dei pesi gallo in gioco a Shanghai fino a un main event davanti al pubblico di casa per il canadese Mike Malott.

La domanda di biglietti tende a impennarsi soprattutto in occasione dei fighter di casa e degli incontri eliminatori per il titolo, quindi prenotare il prima possibile è il modo migliore per garantirsi buoni posti a un prezzo equo, in particolare per le date internazionali in cui la capienza è più limitata rispetto a una tipica arena nordamericana.