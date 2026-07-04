Sabato all’Houston Stadium gli “Atlas Lions” hanno battuto 3-0 il Canada, co-padrone di casa della Coppa del Mondo, e puntano alla seconda semifinale consecutiva dopo il quarto posto in Qatar quattro anni fa.

Per riuscirci, giovedì 9 luglio dovranno battere la Francia, due volte vincitrice della Coppa del Mondo, che li aveva sconfitti in semifinale nel 2022.

Sabato a Philadelphia i Bleus hanno superato il Paraguay 1-0: Mbappé, dal dischetto, ha segnato il suo settimo gol e ripreso la vetta della classifica marcatori.

Campione del mondo nel 1998 e 2018, la Francia perse ai rigori la finale del Qatar 2022 contro l’Argentina e ora cerca il bis.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Francia-Marocco e quanto costeranno.

Quando si gioca Francia-Marocco?

Il match si disputerà al Gillette Stadium di Boston.

Come acquistare i biglietti per Francia-Marocco ai Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Francia-Marocco?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno – 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) 225 $ – 540 $ da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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