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Come acquistare i biglietti per Francia-Marocco: prezzi, info sui quarti di finale, offerte last minute e altro

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Francia e Marocco sono ai quarti di finale dei Mondiali. Ecco come ottenere i biglietti.

Sabato all’Houston Stadium gli “Atlas Lions” hanno battuto 3-0 il Canada, co-padrone di casa della Coppa del Mondo, e puntano alla seconda semifinale consecutiva dopo il quarto posto in Qatar quattro anni fa.

Per riuscirci, giovedì 9 luglio dovranno battere la Francia, due volte vincitrice della Coppa del Mondo, che li aveva sconfitti in semifinale nel 2022.

Sabato a Philadelphia i Bleus hanno superato il Paraguay 1-0: Mbappé, dal dischetto, ha segnato il suo settimo gol e ripreso la vetta della classifica marcatori.

Campione del mondo nel 1998 e 2018, la Francia perse ai rigori la finale del Qatar 2022 contro l’Argentina e ora cerca il bis.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Francia-Marocco e quanto costeranno.

Quando si gioca Francia-Marocco?

Il match si disputerà al Gillette Stadium di Boston.

Come acquistare i biglietti per Francia-Marocco ai Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Francia-Marocco?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno – 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

225 $ – 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Francia vs Marocco ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Francia e Marocco

FRA

FRA - Forma

SEN
V3-1
IRQ
V3-0
NOR
V1-4
SVE
V3-0
PGY
V0-1
Gol segnato (subito)
14/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MAR

MAR - Forma

BRA
D1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
OLA
V1-1
CAN
V0-3
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Francia vs Marocco: recenti scontri diretti

FRA

Ultime 3 partite

MAR

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

9

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

Per saperne di più

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