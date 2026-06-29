Come acquistare i biglietti per Brasile-Giappone: prezzi, calendario, offerte last minute e altro

Il Brasile sarà a Houston lunedì 29 giugno, deciso a conquistare il sesto titolo mondiale. Negli ottavi affronterà il Giappone in un match molto atteso.

Dopo aver dominato il Gruppo C, la Seleção è favorita per avanzare.

Il Giappone, però, non è avversario facile: i Samurai Blue sono usciti imbattuti da un girone complicato e, quattro anni fa in Qatar, hanno battuto Germania e Spagna.



GOAL ti guida alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come assicurarti un posto per Brasile-Giappone e quali prezzi aspettarti.

A che ora inizia Brasile-Giappone?

Come acquistare i biglietti per Brasile-Giappone ai Mondiali

Ecco in breve ciò che devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Brasile-Giappone?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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