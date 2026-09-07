Come acquistare i biglietti della Spagna per la Nations League: date, prezzi dei biglietti e altro

La Spagna si presenta alla UEFA Nations League 2026/27 da campione del mondo in carica e, dopo il trionfo al Mondiale 2026, la richiesta per vedere dal vivo La Roja non è mai stata così alta. Inserita nella Lega A, Gruppo A3, insieme a Inghilterra, Croazia e Cechia, la Spagna affronterà sei partite tra settembre e novembre con l’obiettivo di aggiungere il titolo di Nations League a una bacheca sempre più ricca.

GOAL ti spiega tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per la Nations League della Spagna, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando gioca la Spagna in Nations League?

Data e ora Partita Luogo Biglietti sabato 26 settembre 2026 - 20:45 Inghilterra-Spagna Wembley Stadium, Londra Biglietti martedì 29 settembre 2026 - 20:45 Spagna-Croazia Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia Biglietti sabato 3 ottobre 2026 - 20:45 Spagna-Cechia Carlos Tartiere, Oviedo Biglietti martedì 6 ottobre 2026 - 20:45 Croazia-Spagna Poljud Stadium, Spalato Biglietti giovedì 12 novembre 2026 - 20:45 Cechia-Spagna Epet Arena, Praga Biglietti domenica 15 novembre 2026 - 20:45 Spagna-Inghilterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti

Dove comprare i biglietti per la Nations League della Spagna?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per le partite della Spagna in Nations League è tramite StubHub, soprattutto considerando la rapidità con cui le disponibilità ufficiali sono andate esaurite in questa campagna. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un’ampia gamma di posti per tutto il calendario della Spagna, dalla trasferta di Wembley fino alla sfida conclusiva casalinga al Riyadh Air Metropolitano.

Ecco perché vale la pena dare un’occhiata a StubHub per questa campagna:

Accesso anche oltre le vendite ufficiali esaurite - le partite di Siviglia e Oviedo sono già sold out all’origine, rendendo StubHub una delle poche strade rimaste per trovare un posto

Trasferimenti garantiti - ogni acquisto è coperto dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Nessuna tessera federale richiesta - utile per i tifosi internazionali che non hanno accesso ai canali ufficiali della RFEF o alle finestre di priorità

Ampia scelta di posti - in tutti gli stadi del calendario della Spagna, dai settori più alti fino alle opzioni premium centrali

Pacchetti hospitality - disponibili per le partite di maggior richiamo, compresa la sfida conclusiva in casa contro l’Inghilterra a Madrid

Considerato il livello di domanda già mostrato da questa campagna, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo per tutte le partite ancora disponibili, in particolare per la sfida decisiva di novembre contro l’Inghilterra.

Quanto costano i biglietti per la Nations League della Spagna?

I prezzi dei biglietti per la Nations League della Spagna variano in modo significativo a seconda della partita, della posizione del posto e di quanto vicino al giorno della gara si effettua l’acquisto. Ecco una guida indicativa su cosa aspettarsi su StubHub:

Posti più economici: da circa 45 € a 60 € per le partite con maggiore disponibilità, in genere nei settori superiori dietro le porte

Posti di fascia media: generalmente tra 100 € e 200 €, con una visuale più chiara lungo le linee laterali in impianti come il Riyadh Air Metropolitano

Premium e hospitality: oltre 300 € per le partite più importanti del girone, compresa la sfida finale contro l’Inghilterra a Madrid e qualsiasi inserzione di rivendita per le gare sold out di Siviglia e Oviedo

Partite sold out (Siviglia e Oviedo): senza più disponibilità ufficiali, i prezzi di rivendita sul mercato secondario sono ben al di sopra del valore nominale, vista la portata della domanda

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo in carica, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare rapidamente, quindi bloccare un posto il prima possibile è l’opzione più sicura se si ha un budget preciso.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Nations League

La UEFA Nations League 2026/27 è la quinta edizione della competizione e la Spagna torna in Lega A, il livello più alto, nel Gruppo A3 insieme a Inghilterra, Croazia e Cechia. La Spagna affronta questa campagna da campione d’Europa e del mondo in carica, aggiungendo un peso significativo a ogni partita di questo gruppo.

Alcuni aspetti da conoscere sulla posta in palio:

Status di campione del mondo - il trionfo della Spagna al Mondiale 2026 ha generato una domanda senza precedenti per i biglietti della nazionale, con due delle tre partite casalinghe già esaurite

Una replica di Euro 2024 - la gara d’esordio della Spagna contro l’Inghilterra è una rivincita della finale di Euro 2024, vinta dalla Spagna

Promozione e retrocessione sono in palio tra le leghe, a seconda di come si concluderà il girone

Sei partite in una finestra concentrata - tutte le gare del girone si giocano tra settembre, ottobre e novembre, offrendo ai tifosi un periodo breve ma ricco d’azione per vedere la Spagna all’opera

Con Croazia e Cechia determinate entrambe a provare il colpaccio contro i campioni del mondo, questo si preannuncia come uno dei gruppi più seguiti dell’intera Nations League.