La Juventus si presenta alla stagione 2026/27 sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha rimesso in carreggiata la squadra dopo un'annata caotica in cui Igor Tudor è stato esonerato a ottobre nonostante avesse appena firmato un rinnovo di contratto. Il 6° posto significa Europa League in questa stagione, e il club punterà a tornare ai vertici della Serie A nella prima annata completa di Spalletti sulla panchina bianconera. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti della Juventus per l'Allianz Stadium.

Calendario completo della Juventus in Serie A 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti 23 ago 2026 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (trasferta) Serie A Biglietti 30 ago 2026 Juventus vs Parma Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 6 set 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 12-13 set 2026 Sassuolo vs Juventus Mapei Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 20 set 2026 Juventus vs Atalanta Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 11 ott 2026 Cagliari vs Juventus Unipol Domus (trasferta) Serie A Biglietti 18 ott 2026 Juventus vs Lazio Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 25 ott 2026 Lecce vs Juventus Stadio Via del Mare (trasferta) Serie A Biglietti mer 28 ott 2026 Genoa vs Juventus Stadio Luigi Ferraris (trasferta) Serie A Biglietti 1 nov 2026 Juventus vs Napoli Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 8 nov 2026 Fiorentina vs Juventus Stadio Artemio Franchi (trasferta) Serie A Biglietti 22 nov 2026 Juventus vs Venezia Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 29 nov 2026 Como vs Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Serie A Biglietti 6 dic 2026 Juventus vs Udinese Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 13 dic 2026 Juventus vs Monza Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 20 dic 2026 Roma vs Juventus Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 3 gen 2027 Bologna vs Juventus Stadio Renato Dall'Ara (trasferta) Serie A Biglietti mer 6 gen 2027 Juventus vs Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 9-10 gen 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, andata) San Siro (trasferta) Serie A Biglietti 16-17 gen 2027 Juventus vs Genoa Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 23-24 gen 2027 Juventus vs Cagliari Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 30-31 gen 2027 Milan vs Juventus San Siro (trasferta) Serie A Biglietti 6-7 feb 2027 Juventus vs Sassuolo Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 13-14 feb 2027 Napoli vs Juventus Stadio Diego Armando Maradona (trasferta) Serie A Biglietti 20-21 feb 2027 Juventus vs Bologna Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 27-28 feb 2027 Monza vs Juventus U-Power Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 6-7 mar 2027 Juventus vs Roma Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 13-14 mar 2027 Lazio vs Juventus Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 20-21 mar 2027 Juventus vs Como Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 3-4 apr 2027 Torino vs Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta) Serie A Biglietti 10-11 apr 2027 Juventus vs Lecce Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 17-18 apr 2027 Venezia vs Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta) Serie A Biglietti 24-25 apr 2027 Juventus vs Fiorentina Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 1-2 mag 2027 Atalanta vs Juventus Gewiss Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 8-9 mag 2027 Udinese vs Juventus Bluenergy Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 15-16 mag 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, ritorno) Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 22-23 mag 2027 Parma vs Juventus Stadio Ennio Tardini (trasferta) Serie A Biglietti 29-30 mag 2027 Juventus vs Frosinone Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti

Come comprare i biglietti della Juventus

I biglietti vengono messi in vendita per fasi: i membri J1897 hanno il primo accesso, seguiti dai membri Black & White & Stadium, poi dalla vendita libera al pubblico circa due settimane dopo.

La domanda è più alta per il Derby d'Italia (contro l'Inter) e il Derby della Mole (contro il Torino), che spesso registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i marketplace secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarsi un posto all'Allianz Stadium, con biglietti disponibili in ogni settore dello stadio.

Quanto costano i biglietti della Juventus

Posti dietro la porta: da circa 35 € acquistando direttamente attraverso il club.

Settori centrali Est o Ovest: circa 90 €.

Partite ad alta richiesta (Derby di Torino, gare di Europa League): da 50 €.

Mercato secondario tramite StubHub: da 34 €, con prezzi variabili in base alla domanda.

Sono disponibili anche pacchetti VIP e hospitality per un'esperienza più premium, con prezzi che variano in base ai servizi inclusi e alla posizione del posto.

Cosa aspettarsi dalla Juventus nel 2026/27

La Juventus ha vissuto una turbolenta stagione 2025/26: Igor Tudor, nonostante avesse firmato un prolungamento di due anni nel giugno 2025, è stato esonerato a fine ottobre con il club al sesto posto, prima della breve parentesi dell'interim Massimo Brambilla e dell'arrivo definitivo di Luciano Spalletti. Spalletti ha sistemato i risultati, ma non è riuscito a portare la Juventus oltre il sesto posto a fine stagione, mancando la qualificazione alla Champions League e dovendosi accontentare dell'Europa League in questa annata.

Ora, alla sua prima stagione completa in panchina, Spalletti cercherà di ricostruire slancio con una rosa che comprende ancora Kenan Yildiz, miglior marcatore del club nella scorsa stagione, insieme a Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. Il calendario presenta una notevole simmetria, con la Juventus che apre e chiude la stagione contro il neopromosso Frosinone, mentre dalla 16ª giornata arriva una serie impegnativa con Roma, Bologna, i rivali cittadini del Torino e i rivali del Derby d'Italia dell'Inter in rapida successione.

Storia dell'Allianz Stadium

L'Allianz Stadium (Juventus Stadium) è uno stadio interamente con posti a sedere nel quartiere Vallette di Torino, costruito sul sito della precedente casa del club, lo Stadio Delle Alpi, e inaugurato nel 2011. Con una capienza di 41.689 spettatori, è il sesto stadio di calcio più grande d'Italia.

Oltre alle normali partite della Juventus, lo stadio ha ospitato la finale di UEFA Europa League 2014 (Siviglia vs Benfica), due partite delle finals di UEFA Nations League 2021 e la finale di UEFA Women's Champions League 2022 (Barcellona vs Lione).