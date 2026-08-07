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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti della Juventus 2026/27: prezzi della Serie A, calendario e altro

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Ecco esattamente come acquistare i biglietti per la Juventus nella stagione di Serie A 2026/27

La Juventus si presenta alla stagione 2026/27 sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha rimesso in carreggiata la squadra dopo un'annata caotica in cui Igor Tudor è stato esonerato a ottobre nonostante avesse appena firmato un rinnovo di contratto. Il 6° posto significa Europa League in questa stagione, e il club punterà a tornare ai vertici della Serie A nella prima annata completa di Spalletti sulla panchina bianconera. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti della Juventus per l'Allianz Stadium.

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Calendario completo della Juventus in Serie A 2026/27

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
23 ago 2026Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (trasferta)Serie ABiglietti
30 ago 2026Juventus vs ParmaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
6 set 2026Juventus vs MilanAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
12-13 set 2026Sassuolo vs JuventusMapei Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
20 set 2026Juventus vs AtalantaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
11 ott 2026Cagliari vs JuventusUnipol Domus (trasferta)Serie ABiglietti
18 ott 2026Juventus vs LazioAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
25 ott 2026Lecce vs JuventusStadio Via del Mare (trasferta)Serie ABiglietti
mer 28 ott 2026Genoa vs JuventusStadio Luigi Ferraris (trasferta)Serie ABiglietti
1 nov 2026Juventus vs NapoliAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
8 nov 2026Fiorentina vs JuventusStadio Artemio Franchi (trasferta)Serie ABiglietti
22 nov 2026Juventus vs VeneziaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
29 nov 2026Como vs JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)Serie ABiglietti
6 dic 2026Juventus vs UdineseAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
13 dic 2026Juventus vs MonzaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
20 dic 2026Roma vs JuventusStadio Olimpico (trasferta)Serie ABiglietti
3 gen 2027Bologna vs JuventusStadio Renato Dall'Ara (trasferta)Serie ABiglietti
mer 6 gen 2027Juventus vs Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
9-10 gen 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, andata)San Siro (trasferta)Serie ABiglietti
16-17 gen 2027Juventus vs GenoaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
23-24 gen 2027Juventus vs CagliariAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
30-31 gen 2027Milan vs JuventusSan Siro (trasferta)Serie ABiglietti
6-7 feb 2027Juventus vs SassuoloAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
13-14 feb 2027Napoli vs JuventusStadio Diego Armando Maradona (trasferta)Serie ABiglietti
20-21 feb 2027Juventus vs BolognaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
27-28 feb 2027Monza vs JuventusU-Power Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
6-7 mar 2027Juventus vs RomaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
13-14 mar 2027Lazio vs JuventusStadio Olimpico (trasferta)Serie ABiglietti
20-21 mar 2027Juventus vs ComoAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
3-4 apr 2027Torino vs Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta)Serie ABiglietti
10-11 apr 2027Juventus vs LecceAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
17-18 apr 2027Venezia vs JuventusStadio Pier Luigi Penzo (trasferta)Serie ABiglietti
24-25 apr 2027Juventus vs FiorentinaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
1-2 mag 2027Atalanta vs JuventusGewiss Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
8-9 mag 2027Udinese vs JuventusBluenergy Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
15-16 mag 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, ritorno)Allianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
22-23 mag 2027Parma vs JuventusStadio Ennio Tardini (trasferta)Serie ABiglietti
29-30 mag 2027Juventus vs FrosinoneAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti

Come comprare i biglietti della Juventus

  • I biglietti vengono messi in vendita per fasi: i membri J1897 hanno il primo accesso, seguiti dai membri Black & White & Stadium, poi dalla vendita libera al pubblico circa due settimane dopo.
  • La domanda è più alta per il Derby d'Italia (contro l'Inter) e il Derby della Mole (contro il Torino), che spesso registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i marketplace secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarsi un posto all'Allianz Stadium, con biglietti disponibili in ogni settore dello stadio.

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Quanto costano i biglietti della Juventus

  • Posti dietro la porta: da circa 35 € acquistando direttamente attraverso il club.
  • Settori centrali Est o Ovest: circa 90 €.
  • Partite ad alta richiesta (Derby di Torino, gare di Europa League): da 50 €.
  • Mercato secondario tramite StubHub: da 34 €, con prezzi variabili in base alla domanda.

Sono disponibili anche pacchetti VIP e hospitality per un'esperienza più premium, con prezzi che variano in base ai servizi inclusi e alla posizione del posto.

Amichevoli dei club
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Cosa aspettarsi dalla Juventus nel 2026/27

La Juventus ha vissuto una turbolenta stagione 2025/26: Igor Tudor, nonostante avesse firmato un prolungamento di due anni nel giugno 2025, è stato esonerato a fine ottobre con il club al sesto posto, prima della breve parentesi dell'interim Massimo Brambilla e dell'arrivo definitivo di Luciano Spalletti. Spalletti ha sistemato i risultati, ma non è riuscito a portare la Juventus oltre il sesto posto a fine stagione, mancando la qualificazione alla Champions League e dovendosi accontentare dell'Europa League in questa annata.

Ora, alla sua prima stagione completa in panchina, Spalletti cercherà di ricostruire slancio con una rosa che comprende ancora Kenan Yildiz, miglior marcatore del club nella scorsa stagione, insieme a Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. Il calendario presenta una notevole simmetria, con la Juventus che apre e chiude la stagione contro il neopromosso Frosinone, mentre dalla 16ª giornata arriva una serie impegnativa con Roma, Bologna, i rivali cittadini del Torino e i rivali del Derby d'Italia dell'Inter in rapida successione.

Storia dell'Allianz Stadium

L'Allianz Stadium (Juventus Stadium) è uno stadio interamente con posti a sedere nel quartiere Vallette di Torino, costruito sul sito della precedente casa del club, lo Stadio Delle Alpi, e inaugurato nel 2011. Con una capienza di 41.689 spettatori, è il sesto stadio di calcio più grande d'Italia.

Oltre alle normali partite della Juventus, lo stadio ha ospitato la finale di UEFA Europa League 2014 (Siviglia vs Benfica), due partite delle finals di UEFA Nations League 2021 e la finale di UEFA Women's Champions League 2022 (Barcellona vs Lione).

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