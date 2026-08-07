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FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti dell'Inter 2026/27: prezzi della Serie A, calendario e altro

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Biglietti
Serie A
Inter

Ecco come puoi mettere le mani sui biglietti per vedere i Nerazzurri in azione in questa stagione

L'Inter si presenta al 2026/27 da campione in carica della Serie A, dopo aver conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella prima stagione completa di Cristian Chivu alla guida. Una trasferta a San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), condiviso con i rivali cittadini del Milan, resta una delle esperienze imperdibili del calcio. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti dell'Inter in questa stagione.

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Calendario completo dell'Inter in Serie A 2026/27

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
22-23 ago 2026Inter vs MonzaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
29-30 ago 2026Cagliari vs InterUnipol Domus (trasferta)Serie ABiglietti
5-6 set 2026Inter vs NapoliSan Siro (casa)Serie ABiglietti
12-13 set 2026Inter vs UdineseSan Siro (casa)Serie ABiglietti
19-20 set 2026Roma vs InterStadio Olimpico (trasferta)Serie ABiglietti
10-11 ott 2026Inter vs ParmaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
17-18 ott 2026Bologna vs InterStadio Renato Dall'Ara (trasferta)Serie ABiglietti
24-25 ott 2026Inter vs FiorentinaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
mer 28 ott 2026Venezia vs InterStadio Pier Luigi Penzo (trasferta)Serie ABiglietti
31 ott-1 nov 2026Milan vs Inter (Derby della Madonnina, andata)San Siro (trasferta, gara casalinga del Milan)Serie ABiglietti
7-8 nov 2026Inter vs ComoSan Siro (casa)Serie ABiglietti
22 nov 2026Atalanta vs InterGewiss Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
29 nov 2026Inter vs GenoaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
6 dic 2026Frosinone vs InterStadio Benito Stirpe (trasferta)Serie ABiglietti
13 dic 2026Inter vs TorinoSan Siro (casa)Serie ABiglietti
19-20 dic 2026Lecce vs InterStadio Via del Mare (trasferta)Serie ABiglietti
2-3 gen 2027Inter vs SassuoloSan Siro (casa)Serie ABiglietti
mer 6 gen 2027Lazio vs InterStadio Olimpico (trasferta)Serie ABiglietti
9-10 gen 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, andata)San Siro (casa)Serie ABiglietti
16-17 gen 2027Parma vs InterStadio Ennio Tardini (trasferta)Serie ABiglietti
23-24 gen 2027Inter vs VeneziaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
30-31 gen 2027Napoli vs InterStadio Diego Armando Maradona (trasferta)Serie ABiglietti
6-7 feb 2027Inter vs CagliariSan Siro (casa)Serie ABiglietti
13-14 feb 2027Inter vs Milan (Derby della Madonnina, ritorno)San Siro (casa)Serie ABiglietti
20-21 feb 2027Fiorentina vs InterStadio Artemio Franchi (trasferta)Serie ABiglietti
27-28 feb 2027Inter vs AtalantaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
6-7 mar 2027Udinese vs InterBluenergy Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
13-14 mar 2027Torino vs InterStadio Olimpico Grande Torino (trasferta)Serie ABiglietti
20-21 mar 2027Inter vs FrosinoneSan Siro (casa)Serie ABiglietti
3-4 apr 2027Genoa vs InterStadio Luigi Ferraris (trasferta)Serie ABiglietti
10-11 apr 2027Inter vs RomaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
17-18 apr 2027Monza vs InterU-Power Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
24-25 apr 2027Inter vs BolognaSan Siro (casa)Serie ABiglietti
1-2 mag 2027Como vs InterStadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)Serie ABiglietti
8-9 mag 2027Inter vs LecceSan Siro (casa)Serie ABiglietti
15-16 mag 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, ritorno)Allianz Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
22-23 mag 2027Inter vs LazioSan Siro (casa)Serie ABiglietti
29-30 mag 2027Sassuolo vs InterMapei Stadium (trasferta)Serie ABiglietti

Come acquistare i biglietti dell'Inter

  • Acquista attraverso il portale ufficiale del club, controllando regolarmente le date di messa in vendita e la disponibilità.
  • La domanda è più alta per il Derby della Madonnina (contro il Milan) e per il Derby d'Italia (contro la Juventus), che in genere registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti, oppure se cerchi una partita specifica con poco preavviso, mercati secondari come StubHub sono la soluzione per assicurarti il tuo biglietto.

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Quanto costano i biglietti dell'Inter

  • Anello superiore dello stadio: da 15 €
  • Secondo anello: da circa 40 €
  • Posti premium più vicini al campo: 75 €-200 €
  • Mercato secondario tramite StubHub: da 24 € in su
I prezzi oscillano in base all'avversario e alla posizione del posto, quindi controlla il portale ufficiale del club per la disponibilità più aggiornata. Per le partite già esaurite attraverso i canali ufficiali, StubHub è un modo semplice per confrontare i posti in ogni settore di San Siro e assicurarti un biglietto.

Pacchetti hospitality dell'Inter

  • Sports Pub: posti informali ispirati all'atmosfera di un pub nel Primo Anello Arancio, con un'area lounge vivace prima della partita.
  • Sky Lounge Orange: lounge d'angolo con sedute in pelle, monitor TV, visuale completa sul campo e buffet.
  • Executive Club: posti nella Tribuna Executive con accesso a una lounge esclusiva.
  • Pitchside Experience: posti premium in pelle a bordo campo, con accesso alla lounge, ristorazione di alto livello e kit VIP di benvenuto.

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Cosa aspettarsi dall'Inter nel 2026/27

L'Inter si avvicina alla nuova stagione da campione in carica dopo che Cristian Chivu ha conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella sua prima annata completa, dopo aver preso il posto di Simone Inzaghi in seguito alla pesante sconfitta del club nella finale di Champions League contro il PSG nel maggio 2025. L'Inter di Chivu ha chiuso con nove punti di vantaggio sul Napoli, segnando 82 gol in 35 partite, il miglior rendimento del club negli ultimi 75 anni, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ai primi due posti della classifica marcatori della Serie A.

Amichevoli dei club
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter crest
Inter
INT

La stagione unisce la difesa dello Scudetto al ritorno in Champions League, oltre a due derby di Milano e a due Derby d'Italia contro la Juventus, il secondo dei quali, in trasferta all'Allianz Stadium a maggio, potrebbe ancora rivelarsi decisivo per il titolo.

La storia di San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d'Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Inter e Milan, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite dei Mondiali FIFA (1934 e 1990), il Campionato europeo del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). Lo stadio ha inoltre ospitato la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più ricchi di storia al mondo.

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