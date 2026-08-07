L'Inter si presenta al 2026/27 da campione in carica della Serie A, dopo aver conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella prima stagione completa di Cristian Chivu alla guida. Una trasferta a San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), condiviso con i rivali cittadini del Milan, resta una delle esperienze imperdibili del calcio. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti dell'Inter in questa stagione.

Calendario completo dell'Inter in Serie A 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti 22-23 ago 2026 Inter vs Monza San Siro (casa) Serie A Biglietti 29-30 ago 2026 Cagliari vs Inter Unipol Domus (trasferta) Serie A Biglietti 5-6 set 2026 Inter vs Napoli San Siro (casa) Serie A Biglietti 12-13 set 2026 Inter vs Udinese San Siro (casa) Serie A Biglietti 19-20 set 2026 Roma vs Inter Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 10-11 ott 2026 Inter vs Parma San Siro (casa) Serie A Biglietti 17-18 ott 2026 Bologna vs Inter Stadio Renato Dall'Ara (trasferta) Serie A Biglietti 24-25 ott 2026 Inter vs Fiorentina San Siro (casa) Serie A Biglietti mer 28 ott 2026 Venezia vs Inter Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta) Serie A Biglietti 31 ott-1 nov 2026 Milan vs Inter (Derby della Madonnina, andata) San Siro (trasferta, gara casalinga del Milan) Serie A Biglietti 7-8 nov 2026 Inter vs Como San Siro (casa) Serie A Biglietti 22 nov 2026 Atalanta vs Inter Gewiss Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 29 nov 2026 Inter vs Genoa San Siro (casa) Serie A Biglietti 6 dic 2026 Frosinone vs Inter Stadio Benito Stirpe (trasferta) Serie A Biglietti 13 dic 2026 Inter vs Torino San Siro (casa) Serie A Biglietti 19-20 dic 2026 Lecce vs Inter Stadio Via del Mare (trasferta) Serie A Biglietti 2-3 gen 2027 Inter vs Sassuolo San Siro (casa) Serie A Biglietti mer 6 gen 2027 Lazio vs Inter Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 9-10 gen 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, andata) San Siro (casa) Serie A Biglietti 16-17 gen 2027 Parma vs Inter Stadio Ennio Tardini (trasferta) Serie A Biglietti 23-24 gen 2027 Inter vs Venezia San Siro (casa) Serie A Biglietti 30-31 gen 2027 Napoli vs Inter Stadio Diego Armando Maradona (trasferta) Serie A Biglietti 6-7 feb 2027 Inter vs Cagliari San Siro (casa) Serie A Biglietti 13-14 feb 2027 Inter vs Milan (Derby della Madonnina, ritorno) San Siro (casa) Serie A Biglietti 20-21 feb 2027 Fiorentina vs Inter Stadio Artemio Franchi (trasferta) Serie A Biglietti 27-28 feb 2027 Inter vs Atalanta San Siro (casa) Serie A Biglietti 6-7 mar 2027 Udinese vs Inter Bluenergy Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 13-14 mar 2027 Torino vs Inter Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta) Serie A Biglietti 20-21 mar 2027 Inter vs Frosinone San Siro (casa) Serie A Biglietti 3-4 apr 2027 Genoa vs Inter Stadio Luigi Ferraris (trasferta) Serie A Biglietti 10-11 apr 2027 Inter vs Roma San Siro (casa) Serie A Biglietti 17-18 apr 2027 Monza vs Inter U-Power Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 24-25 apr 2027 Inter vs Bologna San Siro (casa) Serie A Biglietti 1-2 mag 2027 Como vs Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Serie A Biglietti 8-9 mag 2027 Inter vs Lecce San Siro (casa) Serie A Biglietti 15-16 mag 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, ritorno) Allianz Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 22-23 mag 2027 Inter vs Lazio San Siro (casa) Serie A Biglietti 29-30 mag 2027 Sassuolo vs Inter Mapei Stadium (trasferta) Serie A Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Inter

Acquista attraverso il portale ufficiale del club, controllando regolarmente le date di messa in vendita e la disponibilità.

La domanda è più alta per il Derby della Madonnina (contro il Milan) e per il Derby d'Italia (contro la Juventus), che in genere registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, oppure se cerchi una partita specifica con poco preavviso, mercati secondari come StubHub sono la soluzione per assicurarti il tuo biglietto.

Quanto costano i biglietti dell'Inter

Anello superiore dello stadio: da 15 €

da 15 € Secondo anello: da circa 40 €

da circa 40 € Posti premium più vicini al campo: 75 €-200 €

75 €-200 € Mercato secondario tramite StubHub: da 24 € in su

Pacchetti hospitality dell'Inter

Sports Pub: posti informali ispirati all'atmosfera di un pub nel Primo Anello Arancio, con un'area lounge vivace prima della partita.

Sky Lounge Orange: lounge d'angolo con sedute in pelle, monitor TV, visuale completa sul campo e buffet.

Executive Club: posti nella Tribuna Executive con accesso a una lounge esclusiva.

Pitchside Experience: posti premium in pelle a bordo campo, con accesso alla lounge, ristorazione di alto livello e kit VIP di benvenuto.

I prezzi oscillano in base all'avversario e alla posizione del posto, quindi controlla il portale ufficiale del club per la disponibilità più aggiornata. Per le partite già esaurite attraverso i canali ufficiali, StubHub è un modo semplice per confrontare i posti in ogni settore di San Siro e assicurarti un biglietto.

Cosa aspettarsi dall'Inter nel 2026/27

L'Inter si avvicina alla nuova stagione da campione in carica dopo che Cristian Chivu ha conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella sua prima annata completa, dopo aver preso il posto di Simone Inzaghi in seguito alla pesante sconfitta del club nella finale di Champions League contro il PSG nel maggio 2025. L'Inter di Chivu ha chiuso con nove punti di vantaggio sul Napoli, segnando 82 gol in 35 partite, il miglior rendimento del club negli ultimi 75 anni, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ai primi due posti della classifica marcatori della Serie A.

La stagione unisce la difesa dello Scudetto al ritorno in Champions League, oltre a due derby di Milano e a due Derby d'Italia contro la Juventus, il secondo dei quali, in trasferta all'Allianz Stadium a maggio, potrebbe ancora rivelarsi decisivo per il titolo.

La storia di San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d'Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Inter e Milan, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite dei Mondiali FIFA (1934 e 1990), il Campionato europeo del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). Lo stadio ha inoltre ospitato la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più ricchi di storia al mondo.