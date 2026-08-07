L'Inter si presenta al 2026/27 da campione in carica della Serie A, dopo aver conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella prima stagione completa di Cristian Chivu alla guida. Una trasferta a San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), condiviso con i rivali cittadini del Milan, resta una delle esperienze imperdibili del calcio. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti dell'Inter in questa stagione.
Calendario completo dell'Inter in Serie A 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|22-23 ago 2026
|Inter vs Monza
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|29-30 ago 2026
|Cagliari vs Inter
|Unipol Domus (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|5-6 set 2026
|Inter vs Napoli
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|12-13 set 2026
|Inter vs Udinese
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|19-20 set 2026
|Roma vs Inter
|Stadio Olimpico (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|10-11 ott 2026
|Inter vs Parma
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|17-18 ott 2026
|Bologna vs Inter
|Stadio Renato Dall'Ara (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|24-25 ott 2026
|Inter vs Fiorentina
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|mer 28 ott 2026
|Venezia vs Inter
|Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|31 ott-1 nov 2026
|Milan vs Inter (Derby della Madonnina, andata)
|San Siro (trasferta, gara casalinga del Milan)
|Serie A
|Biglietti
|7-8 nov 2026
|Inter vs Como
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|22 nov 2026
|Atalanta vs Inter
|Gewiss Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|29 nov 2026
|Inter vs Genoa
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|6 dic 2026
|Frosinone vs Inter
|Stadio Benito Stirpe (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|13 dic 2026
|Inter vs Torino
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|19-20 dic 2026
|Lecce vs Inter
|Stadio Via del Mare (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|2-3 gen 2027
|Inter vs Sassuolo
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|mer 6 gen 2027
|Lazio vs Inter
|Stadio Olimpico (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|9-10 gen 2027
|Inter vs Juventus (Derby d'Italia, andata)
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|16-17 gen 2027
|Parma vs Inter
|Stadio Ennio Tardini (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|23-24 gen 2027
|Inter vs Venezia
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|30-31 gen 2027
|Napoli vs Inter
|Stadio Diego Armando Maradona (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|6-7 feb 2027
|Inter vs Cagliari
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|13-14 feb 2027
|Inter vs Milan (Derby della Madonnina, ritorno)
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|20-21 feb 2027
|Fiorentina vs Inter
|Stadio Artemio Franchi (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|27-28 feb 2027
|Inter vs Atalanta
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|6-7 mar 2027
|Udinese vs Inter
|Bluenergy Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|13-14 mar 2027
|Torino vs Inter
|Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|20-21 mar 2027
|Inter vs Frosinone
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|3-4 apr 2027
|Genoa vs Inter
|Stadio Luigi Ferraris (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|10-11 apr 2027
|Inter vs Roma
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|17-18 apr 2027
|Monza vs Inter
|U-Power Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|24-25 apr 2027
|Inter vs Bologna
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|1-2 mag 2027
|Como vs Inter
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|8-9 mag 2027
|Inter vs Lecce
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|15-16 mag 2027
|Juventus vs Inter (Derby d'Italia, ritorno)
|Allianz Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|22-23 mag 2027
|Inter vs Lazio
|San Siro (casa)
|Serie A
|Biglietti
|29-30 mag 2027
|Sassuolo vs Inter
|Mapei Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
Come acquistare i biglietti dell'Inter
- Acquista attraverso il portale ufficiale del club, controllando regolarmente le date di messa in vendita e la disponibilità.
- La domanda è più alta per il Derby della Madonnina (contro il Milan) e per il Derby d'Italia (contro la Juventus), che in genere registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
- Se i biglietti ufficiali sono esauriti, oppure se cerchi una partita specifica con poco preavviso, mercati secondari come StubHub sono la soluzione per assicurarti il tuo biglietto.
Quanto costano i biglietti dell'Inter
- Anello superiore dello stadio: da 15 €
- Secondo anello: da circa 40 €
- Posti premium più vicini al campo: 75 €-200 €
- Mercato secondario tramite StubHub: da 24 € in su
Pacchetti hospitality dell'Inter
- Sports Pub: posti informali ispirati all'atmosfera di un pub nel Primo Anello Arancio, con un'area lounge vivace prima della partita.
- Sky Lounge Orange: lounge d'angolo con sedute in pelle, monitor TV, visuale completa sul campo e buffet.
- Executive Club: posti nella Tribuna Executive con accesso a una lounge esclusiva.
- Pitchside Experience: posti premium in pelle a bordo campo, con accesso alla lounge, ristorazione di alto livello e kit VIP di benvenuto.
Cosa aspettarsi dall'Inter nel 2026/27
L'Inter si avvicina alla nuova stagione da campione in carica dopo che Cristian Chivu ha conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella sua prima annata completa, dopo aver preso il posto di Simone Inzaghi in seguito alla pesante sconfitta del club nella finale di Champions League contro il PSG nel maggio 2025. L'Inter di Chivu ha chiuso con nove punti di vantaggio sul Napoli, segnando 82 gol in 35 partite, il miglior rendimento del club negli ultimi 75 anni, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ai primi due posti della classifica marcatori della Serie A.
La stagione unisce la difesa dello Scudetto al ritorno in Champions League, oltre a due derby di Milano e a due Derby d'Italia contro la Juventus, il secondo dei quali, in trasferta all'Allianz Stadium a maggio, potrebbe ancora rivelarsi decisivo per il titolo.
La storia di San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d'Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Inter e Milan, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite dei Mondiali FIFA (1934 e 1990), il Campionato europeo del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). Lo stadio ha inoltre ospitato la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status di uno degli impianti sportivi più ricchi di storia al mondo.