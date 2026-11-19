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Paulo Dybala ha finalmente rivisto la luce. All’inizio della settimana è tornato in gruppo, alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese o poco più. L’ultima presenza è datata 14 ottobre, ovvero il primo tempo di Roma-Real Madrid.

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Da quel momento, l’argentino ha guardato la Roma dall’esterno, come un semplice tifoso. Ma la squadra di Gasperini ha saputo in maniera più che egregia fare di necessità virtù in sua assenza: al rientro dalla sosta è là in cima, con due punti in meno dalla Lazio capolista e uno dall’Inter seconda in classifica.

LA ROMA SENZA DYBALA

Sono sette e mezzo le partite giocate dalla Roma senza Dybala. Quel “mezzo” è proprio il secondo tempo contro il Real Madrid di metà ottobre, iniziato benissimo con una doppietta di Malen e terminato dai giallorossi come peggio non avrebbero potuto. Quella rimonta spagnola è ancora negli occhi e nella mente di tutti.

Chi si attendeva un crollo, o comunque maggiori difficoltà, da parte della Roma è però rimasto deluso. O comunque sorpreso. La banda Gasperini, da quel momento, ha perso solamente una volta senza il proprio asso a galleggiare tra le linee: nell’altrettanto incredibile notte di Manchester contro lo United, anche in quel caso facendosi clamorosamente rimontare un doppio vantaggio.

Per il resto, solo risultati positivi: cinque vittorie, un pareggio. Il pari è quello di Napoli, ma è a sua volta considerabile come un successo visto come s’era messa la partita. Poi solo gioie in assenza della Joya: 2-0 al Genoa, 4-0 allo Slovan Bratislava, 4-2 al Cagliari, 5-2 all’Udinese, 3-0 al Sassuolo. Tante reti, tanto spettacolo.

TITOLARE A PARMA?

Dybala, ristabilitosi pienamente dalla piccola (Gasperini dixit) lesione rimediata contro il Real Madrid, divenuta poi piuttosto importante, dovrebbe riprendersi il posto già al Tardini. Difficilmente l’ex allenatore dell’Atalanta rinuncia a lui, alla sua classe, alla sua genialità, alla sua esperienza.

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Alla sfida del Tardini, che ridarà il via al campionato della Roma, mancano appena un paio di giorni. Il momento delle scelte è arrivato. E pare proprio che uno dei due trequartisti che sosterranno il centravanti Malen sarà proprio lui, Dybala. Con la curiosità di capire chi, nel caso, gli farà posto.

CHI FA SPAZIO A DYBALA

La scelta ricadrà naturalmente sui due trequartisti che nelle ultime partite hanno fatto coppia: Matias Soulé e Rodrigo Mora, entrambi in formissima tra goal e assist ma destinati a giocarsi una maglia proprio con il rientrante Dybala.

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Sarà una scelta delicata, quella di Gasperini. Ma in questo momento il favorito per far coppia con Dybala sembra essere Mora. E non solo perché il talento portoghese, da quel Roma-Cagliari di fine ottobre, è finalmente riuscito a trovare continuità sia in termini di rendimento che di concretezza offensiva.

Soulé è reduce dagli impegni con l’Argentina e come sempre rientra tardi dal viaggio dall’altra parte del mondo: l’ultima partita con la propria Nazionale, anche se guardata tutta dalla panchina, è l’amichevole con la Costa Rica giocata nella notte tra martedì e mercoledì. Senza dimenticare che mercoledì prossimo c’è il PSG in Champions League. Lì sì Gasperini, a meno di sorprese, si affiderà al duo argentino Dybala-Soulé.