Colonia-Bologna: dove vederla in tv e streaming

Amichevole internazionale per il Bologna, che sfida i tedeschi del Colonia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo le goleade contro Sciliar e Virtus Bolzano, il cammino del nel precampionato prosegue con l'amichevole internazionale contro i tedeschi del Colonia, tornati in dopo una sola stagione di purgatorio nella Zweite , la Serie B tedesca.

La formazione felsinea, visti i problemi di salute del tecnico Sinisa Mihajlovic, che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia, sarà guidata in panchina dal suo vice Miroslav Tanjga, mentre a condurre i tedeschi nella nuova stagione è il cinquantunenne Achim Beierlorzer, alla sua prima esperienza assoluta nella massima serie tedesca.

Il Bologna è da poco arrivato nel ritiro austriaco di Neustift, in , dove rimarrà fino al prossimo 3 agosto. Contro i tedeschi potrebbe registrarsi il debutto assoluto con la maglia rossoblù dell'ultimo arrivato Skov Olsen. Successivamente gli emiliani affronteranno in amichevole l' ad Augusta il 28 luglio, quindi gli spagnoli del a San Marino il 10 agosto.

In questa pagina tutte le informazioni su Colonia-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

COLONIA-BOLOGNA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Colonia-Bologna DATA 26 luglio 2019, ore 18:00 DOVE Kufstein Arena (Kufstein) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO COLONIA-BOLOGNA

La gara amichevole Colonia-Bologna è in programma venerdì 26 luglio 2019 alle ore 18.00, e si giocherà alla Kufstein Arena di Kufstein, in Austria.

Colonia-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in da Sky, e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida amichevole Colonia-Bologna anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

I felsinei scenderanno in campo con il classico 4-2-3-1. Fra i pali agirà Skorupski, davanti a lui una linea difensiva a quattro composta da Mbaye e Dijks sulle fasce e dalla coppia Danilo-Denswil al centro. In mediana dovrebbe essere Donsah ad affiancare Nagy. In attacco Destro agirà da prima punta, supportato sulla trequarti da Palacio, Soriano e Sansone. A partita in corso potrebbe esserci il debutto dell'ultimo arrivato Skov Olsen.

I tedeschi giocheranno con il 4-4-2. Davanti il tandem offensivo composto da Cordoba e Modeste. A centrocampo sulle fasce agiranno Risse e Kainz, mentre gli interni saranno il francese Koziello e Verstraete. Dietro Ehizibue a destra, Hector a sinistra e coppia centrale composta da Sobiech e Czichos. La porta, infine, sarà difesa da Horn.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Nagy, Donsah; Palacio, Soriano, Sansone; Destro.

COLONIA (4-4-2): Horn; Ehizibue, Sobiech, Czichos, Hector; Risse, Koziello, Verstraete, Kainz; Cordoba, Modeste.