Cluj, Tucudean si ferma: stop per problemi cardiaci

L'attaccante del Cluj George Tucudean deve fermarsi per problemi cardiaci: doveva essere avversario della Lazio nei gironi di Europa League.

George Tucudean si trova costretto a fermarsi ancora. Classe 1991, di professione attaccante del Cluj, il rumeno deve lasciare ancora una volta l'attività agonistica per dei problemi di natura cardiaca.

A comunicarlo è stato lo stesso club in cui milita il 28enne, che già durante il 2019 ha subito due interventi al cuore. La società ha ovviamente espresso tutta la vicinanza al proprio giocatore, il cui futuro nel calcio è sempre più a rischio.

Tucudean è anche un nazionale rumeno e con il Cluj sarebbe stato prossimo avversario della nella fase a gironi di . Nella scorsa stagione è stato il miglior cannoniere della 1. Una perdita non da poco per il club e un duro colpo da digerire per il giocatore, che nella sua carriera ha vestito 10 volte la maglia della nazionale rumena.