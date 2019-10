Christian Bale simpatizza Lazio, la società invia la maglia all'ex Batman

Il premio Oscar ha confessato di divertirsi a Roma, durante le partite: "Mi confondo con gli italiani e grido Laziooo".

E' la settimana di Joker, il mese e forse l'anno. La pellicola di Todd Philipps con protagonista Joaquin Phoenix sta facendo innamorare il mondo intero, compresa l' . Un film ambientato a Gotham City, ma senza Batman. Che proprio in questi giorni è tornato in quel di .

Parliamo di Christian Bale, probabilmente il più apprezzato Batman di tutti i tempi. Il premio Oscar ha parlato alla Repubblica in vista dell'uscita di Ford vs Ferrari, pellicola che duellerà molto probabilmente con Joker per la celebre statuetta. L'incontro ha portato anche ad una rivelazione calcistica per l'attore di American Psycho e Vice.

Bale ha confessato la sua simpatia... per la :

"Mi piace affittare una Vespa per girare la città. Mi diverte essere a Roma durante le partite di calcio, i tifosi sfrecciano sugli scooter e urlano il nome delle loro squadre. Allora mi confondo tra loro e grido Lazioooooo".

Una dichiarazione, quella rilasciata qualche giorno fa, che ha portato la Lazio a muoversi per consegnare la maglia biancoceleste a Bale. A Radio Incontro Olimpia ha parlaot Marco Canigiani a tale proposito:

"Questa cosa non ci coglie impreparati. Già ci siamo attivati per la consegna della maglia della Lazio a Christian Bale. Invitarlo allo stadio? Per motivi di impegni promozionali, le agende sono fittissime quando viene a Roma e non è facile".

Come ha ricordato Canigiani, a Hollywood il versatile attore 45enne non è l'unico a simpatizzare per la Lazio: un altro premio Oscar come Russel Crowe, interprete de Il Gladiatore, non ha mai nascosto l'interesse biancoceleste, così come Owen Wilson, anch'esso candidato per la statuetta, ma in questo caso per la miglior sceneggiatura non originale (nel 2002, per il capolavoro di Wes Anderson, I Tenenbaum).