Chievo, Nicolas Frey verso il reintegro: è fuori rosa da inizio stagione

Nicolas Frey, fratello minore di Sebastien, potrebbe essere reintegrato dal Chievo dopo la rottura dello scorso anno e il prestito al Venezia.

Scoppia la pace in casa Chievo dove, secondo 'Il Corriere dello Sport', Nicolas Frey potrebbe presto essere reintegrato in rosa e tornare quindi a disposizione di Di Carlo.

Il terzino francese, fratello minore dell'ex portiere Sebastien, aveva rilasciato pesanti dichiarazioni contro la società lo scorso febbraio dopo il trasferimento in prestito al Venezia.

"Negli ultimi 5 mesi ho visto quasi solo i magazzinieri, il resto non mi era permesso. Non potevo allenarmi coi miei compagni, è dura giocare col muro...Al decimo anno ti mettono fuori rosa, ti cambiano spogliatoio, ti chiedono di non partecipare alle cene di squadra...".

Accuse che, al suo ritorno, hanno indotto il Chievo a tenere Nicolas Frey ai margini della rosa. Ora però qualcosa sembra essere cambiato e il terzino con la sua esperienza potrebbe tornare molto utile nella difficile rincorsa verso la salvezza.

Nicolas Frey, classe 1984, può infatti vantare ben 211 presenze in Serie A, tutte con la maglia del Chievo. Il 2019 dei clivensi però inizierà subito in salita dato che il prossimo 21 gennaio saranno impegnati in trasferta sul campo della capolista Juventus. Non il posto più facile in cui cercare punti preziosi per la salvezza.