Chi retrocede se la Serie A viene cancellata?

Tanti dubbi legati alla situazione coronavirus, la Serie A è sospesa ma non ci sono certezze sul fatto che possa riprendere.

Per evitare assembramenti e contenere l'epidemia di covid-19, il nuovo coronavirus, il calcio è fermo. La non si giocherà almeno fino al prossimo 3 aprile, data in cui si concluderà il decreto governativo. In attesa di capire se il periodo di stop verrà prolungato, tanti dubbi riguardo ad una possibile cancellazione del campionato.

Non è infatti certo che la Serie A 2019/2020 si possa concludere, con o senza tifosi, anche se la Lega ha evidenziato nella giornata di ieri di voler giocare le ultime dodici giornate una volta che le condizioni lo permetteranno. Ma se verrà sospesa e cancellata, cosa accadrà per le qualificazioni europee. E sopratutto chi retrocederà?

SERIE A CANCELLATA, CHI RETROCEDE?

Non esiste una normativa che prevede questa possibilità. Bisognerà dunque aggiornare le regole, creare un precedente, valutare ogni opzione per definire la Serie A 2020/2021. Il caos generato dal coronavirus non ha sicurezze per il futuro, solamente tante questioni sul piatto su cui discutere.

SERIE A CANCELLATA, SQUADRE RETROCESSE: LE POSSIBILITA'

Ognuno sta proponendo la propria opzione sui social, tutti i calciatori hanno la propria idea. Saranno i piani alti della Lega e le squadre professionistiche a decidere, visto che anche le altre serie inferiori verranno per forza di cose coinvolte in promozioni e retrocessioni.

Le possibili opzioni, ovviamente non ufficiali, se la Serie A non dovesse riprendere nei prossimi mesi:

Nessuno retrocede, nessuno viene promosso dalla Serie B Nessuno retrocede, vengono promosse due squadre dalla Serie B (Serie A a venti squadre nel 2020/2021) Tre retrocessioni seguendo la classifica pre-sospensione Tre retrocessioni con playoff seguendo la classifica pre-sospensione

SERIE A CANCELLATA, RETROCESSE CON I PLAYOUT?

In svariati campionati nazionali mondiali, dall'Europa all'Africa, passando per le Americhe, sono previsti i playout per decidere le retrocesse dalla massima serie. Stagione regolare, dunque la parte destra della classifica gioca ulteriori gare per decidere le squadre nella seconda serie nazionale.

Ogni torneo ha la sua regola, c'è chi coinvolge la metà della classifica 'negativa' e chi sei/otto squadre su un totale di venti o più.