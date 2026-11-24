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Prima Piotr Zielinski, poi Hakan Calhanoglu. Il play titolare dell'Inter (il turco) e il suo immediato sostituto nelle gerarchie di Chivu (il polacco) si sono fermati entrambi a pochi giorni di distanza. Nessuno dei due sarà a disposizione dell'allenatore contro lo Stoccarda, mercoledì sera.

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Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per Calhanoglu: questo hanno rivelato gli esami svolti dall'ex rossonero, costretto a uscire già nel primo tempo della gara pareggiata domenica dall'Inter in casa dell'Atalanta. La sua speranza è di tornare in campo per la Supercoppa Italia contro la Lazio del 22 dicembre.

Per quanto riguarda Zielinski, ha invece un problema a un piede che si porta dietro da qualche tempo e che l'ha condizionato anche con la Polonia. "Non ci sarà", ha spiegato Chivu nella conferenza della vigilia di Inter-Stoccarda.

E dunque, chi farà il play non soltanto mercoledì in Champions ma durante il periodo d'assenza di Calhanoglu e Zielinski? Le opzioni a disposizione di Chivu.

IL FAVORITO: SUCIC

Il favorito per piazzarsi davanti alla difesa è Petar Sucic. Ovvero colui che ha preso il posto di Calhanoglu nel primo tempo di Atalanta-Inter, quando il turco ha alzato bandiera bianca chiedendo la sostituzione.

Sucic ha segnato freddamente il calcio di rigore del momentaneo 2-4, ma difensivamente qualcosa ha sofferto. In ogni caso, è facile pensare che contro lo Stoccarda e magari anche in seguito toccherà a lui dirigere il traffico davanti alla difesa nerazzurra.

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Il croato, del resto, nel corso della propria carriera ha fatto anche il regista. Anche se a Milano lo si è visto soprattutto nella posizione di mezzala. Ora dovrà fare di necessità virtù e tornare in mezzo.

L'ALTERNATIVA: STANKOVIC

Un'alternativa "nominale", in realtà, Chivu in rosa ce l'ha: è Aleksandar Stankovic, colui che in teoria dovrebbe essere il vice Calhanoglu. Solo in teoria, però.

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Il giovane serbo, riacquistato dall'Inter in estate dopo l'esperienza in Belgio con il Bruges, ha giocato pochissimo fino a questo momento: appena 116 minuti complessivi tra campionato e Champions League, poco più di una partita intera. Dei centrocampisti è quello che è sceso in campo meno.

Stankovic è stato inserito da Chivu nell'ultimo quarto d'ora di Atalanta-Inter, ma non è riuscito a imporsi sulla partita in un momento topico e difficilissimo per l'Inter. Contro lo Stoccarda partirà dalla panchina.

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C'È ANCHE BARELLA

Il fatto che Chivu non abbia spostato Nicolò Barella contro l'Atalanta è un chiaro indizio delle idee dell'allenatore romeno. Il quale, a meno di sorprese, lascerà il nazionale italiano nella posizione di mezzala anche contro lo Stoccarda.

Barella ha fatto anche il play in carriera, pure in Nazionale. Ma è una mezzala di ruolo. In Champions League, e in generale mentre Calhanoglu e Zielinski rimarranno ai box, non dovrebbe dunque cambiare posizione in campo.

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Improbabile anche un utilizzo di Curtis Jones davanti alla difesa: non solo perché l'inglese non è tornato bene dall'infortunio che lo ha tenuto a riposo per qualche settimana, ma anche perché, ancor più di Barella, si parla di una mezzala e non di un regista.