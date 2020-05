Chi è Vincenzo Spadafora, il Ministro dello Sport alle prese col rebus calcio in Italia

Tutto su Vincenzo Spadafora, ex presidente di Unicef Italia e attuale Ministro dello Sport alle prese con la ripresa o sospensione dei campionati.

Un periodo senza precedenti per il calcio italiano, messo in crisi e chiamato ad affrontare l'emergenza Coronavirus da marzo ad oggi. Un caos che ha costretto le autorità governative ad attuare provvedimenti drastici sui nostri campionati, sancendone la sospensione. Tra i principali nomi apparsi in questi mesi di lockdown sulle prime pagine dei media c'è Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport impelagato ora col rebus riguardante la ripresa o meno del pallone di casa nostra.

CHI E' VINCENZO SPADAFORA

Spadafora nasce nel 1974 ad Afragola, in provincia di , cresce nel capoluogo campano ma lascia la città subito dopo il liceo per studiare a . Nella capitale comincia a collaborare con UNICEF , di cui era già volontario in età adolescenziale, creando "Giovani per l'UNICEF" (il primo Movimento del Bel Paese).

La sua carriera nel mondo della politica inizia a soli 24 anni, con la carica di segretario particolare del Presidente della Regione Campania, mentre nel 2008 diventa il più giovane presidente di UNICEF. Carica abbandonata nel 2011, in favore di quella di presidente dell'Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in Italia.

Tanto sociale a tutela dei bambini, un libro sulle periferie del mondo ('La Terza Italia - Manifesto di un Paese che non si tira indietro'), poi la sua strada si incrocia con quella del Movimento 5 Stelle e da lì prende forma la sua collaborazione con Luigi Di Maio. Di cui diventa Responsabile delle Relazioni Istituzionali.

Nelle elezioni del 2018 Spadafora viene nominato Deputato e successivamente diventa sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità e ai Giovani nel Governo Conte. Nel 2019, lo stesso Premier lo nomina Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport.

Tra le esperienze di Spadafora, anche incarichi ricoperti presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quello delle Politiche Agricole, nonchè una cattedra a contratto presso la facoltà di Scienze della Comunicazione alla 'Sapienza' dove è stato docente.

SPADAFORA OLTRE LA POLITICA

Della vita privata di Spadafora si sa ben poco: un uomo molto riservato che non ama mostrarsi in pubblico, mantenendo un basso profilo su ogni questione extra professionale.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, però, i suoi profili Facebook, Instagram e Twitter sono divenuti inevitabilmente attivi con 'post' fatti di pensieri e comunicazioni legate alle vicende di stretta attualità.

L'IMPATTO SUL CALCIO ITALIANO DI SPADAFORA

Spadafora, in seguito alla diffusione del Coronavirus in Italia, ha prima ordinato la sospensione e i rinvii delle partite più a rischio in di comune accordo con la Lega Calcio per poi decretare lo stop definitivo della stagione agonistica a fronte del numero crescente di contagi.

Alla luce della curva epidemica in ribasso, il Ministro dello Sport è adesso chiamato a prendere una decisione per conto del Governo sulla ripresa o meno del calcio italiano: al momento nessun via libera sulla rimessa in moto dei campionati, ma ok agli allenamenti individuali e - dal 18 maggio - di squadra.