Totti punta alla procura di Tonali: "Vorrei prenderlo, è il più forte di tutti"

Il capitano giallorosso parla del suo nuovo progetto scouting: "Sto trattando una punta argentina". E su Under: "Impressionante, sembra Recoba".

Obiettivo Sandro Tonali. Il primo nome di grido che Francesco Totti vorebbe nella sua agenzia di scouting e procura è quello del classe 2000 del .

In diretta Instagram insieme a Christian Vieri, il capitano giallorosso ha scoperto le carte, elogiando il centrocampista che piace a mezza e non solo.

"Ora faccio scouting, ci sono tanti giovani forti. Tonali è il più forte di tutti, infatti cercherò in tutti i modi di prenderlo. Se è sveglio viene, se no dorme in piedi… Poi dipende dal mercato e quando riprenderà".

L'ex capitano giallorosso ha spiegato anche i meccanismi della sua agenzia di scouting e dato un indizio sul prossimo talento che potrà avere tra le mani.

“Il mio staff mi segnala i giocatori, poi l’ultima parola spetta a me. Ora sto trattando un giocatore dall’ . Mezza punta, attaccante, è devastante. Ma il nome non lo dico, se no mi fanno tutti pelo e contropelo".

Non può mancare l'argomento . Totti, incalzato da Vieri, spende parole d'elogio per Cengiz Under, che ha visto 'da vicino' quando ricopriva ancora un ruolo dirigenziale nella sua squadra.

"Under è forte fisicamente, è cattivo, ha tiro. È un giocatore top, se capisce un po’ di cose diventa davvero forte. Non si è ancora espresso ad alti livelli. Ma devi vedere come calcia da fermo, è impressionante. Sembra Recoba".

Non mancano gli aneddoti dei tempi in campo, con Ventola, amico in comune dei due, protagonista e 'vittima' degli scherzi di Totti.