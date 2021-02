Chi è Robert Platek, il nuovo proprietario dello Spezia

Robert Platek, imprenditore americano con la passione per il calcio, possiede già un club danese e uno portoghese: tutto sul neo patron dello Spezia.

Uno Spezia americano. Merito di Robert Platek, che in accordo col resto della famiglia ha deciso di investire in Italia acquistando il club ligure dal patron Gabriele Volpi.

Una scelta forte, dettata dalla passione dello statunitense per il calcio: una passione che lo rende il nuovo proprietario dello Spezia. Gli Aquilotti, saranno la terza squadra posseduta da Platek.

LA SCALATA FINO ALLA MSD CAPITAL

L'imprenditore statunitense, residente a Washington (nei pressi della Casa Bianca), fa parte della MSD Capital: trattasi di un'azienda creata allo scopo di amministrare il patrimonio di Michael Dell, miliardario a stelle e strisce numero uno della Dell Technologies. Proprio Platek, rappresenta uno degli uomini di fiducia di Dell.

Platek si forma alla Rutgers University, trascorre 4 anni come analista finanziario presso la Chase Manhattan Bank e nel triennio 1991-1994 è membro dell'High Yeld Trading Group di Citicorp Securities.

A cavallo tra il 1995 e il 2001 fonda LP, Griffin Partners e Plymouth Partners, prima del suo ingresso nella MSD Capital avvenuto nel 2002 e di cui è diventato partner 4 anni più tardi.

MSD Capital che, come precisa lo Spezia nel comunicato ufficiale che sancisce il passaggio di consegne tra Volpi e Platek, non vanta alcuna partecipazione nell'affare ma è bensì coinvolta solo in qualità di "investimento personale della Famiglia Platek".

TRA DANIMARCA, PORTOGALLO E PREMIER

L'amore per il calcio, dicevamo. Platek è già proprietario di due club: il Sonderjysk in Danimarca e il Casa Pia in Portogallo. L'imprenditore americano, inoltre, ha finanziato l'acquisto del Burnley in Inghilterra e sempre Oltrmanica ha trattato l'acquisto del Sunderland.

Calcio ma anche basket, perchè Platek è capitano di una squadra all-star di hedge fund coinvolta in iniziative benefiche a New York. Presente e futuro sono nel pallone però: al timone dello Spezia.