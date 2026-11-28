L'Inter ha trovato il vice Calhanoglu. In mezzo al campo ma anche dal dischetto, ovvero una delle specialità della casa per il turco che quando è in campo tira sempre i calci di rigore ed è quasi infallibile dagli undici metri.
Nelle ultime tre partite, in assenza di Calhanoglu, la scelta sul rigorista dell'Inter è stata chiarissima ed è sempre caduta su Petar Sucic. Una scelta ampiamente ripagata dal centrocampista croato che li ha realizzati tutti con grande freddezza.
IL RIGORISTA DELL'INTER: LA SCELTA DI CHIVU
Il primo rigorista dell'Inter era e resta Hakan Calhanoglu, che d'altronde dal dischetto ha numeri a dir poco clamorosi. Nella lista di inizio stagione alle sue spalle c'era Piotr Zielinski, altro specialista dagli undici metri. Lautaro Martinez invece non è mai stato uno specialista come dimostra qualche errore di troppo.
Forse anche per questo, in assenza sia di Calhanoglu che di Zielinski, la scelta di Chivu nelle ultime tre partite tra campionato e Champions League è ricaduta su un nome a sorpresa: Petar Sucic. Il croato ha tirato il primo rigore con l'Inter contro l'Atalanta, replicando pochi giorni dopo contro lo Stoccarda e di nuovo sabato 28 novembre contro il Genoa.
Il risultato finale è stato sempre lo stesso: grande freddezza, precisione chirurgica e soprattutto palla in fondo alla rete. Ovvero l'unica cosa che conta quando si parla di tirare un calcio di rigore. A questo punto sembra chiaro come Sucic sia diventato il rigorista di riserva in assenza di Calhanoglu, del quale peraltro ha preso il posto anche in mezzo al campo.
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IL NUOVO CALHANOGLU?
In attesa di capire se Calhanoglu rinnoverà il contratto in scadenza a giugno o deciderà di chiudere la sua esperienza all'Inter, Chivu intanto sta facendo le prove generali senza il turco. E nelle ultime partite ha puntato su Sucic in cabina di regia.
Un esperimento provato raramente nella scorsa stagione quando il sostituto di Calhanoglu, che aveva saltato parecchie partite sempre per infortunio, era stato prevalentemente Piotr Zielinski. Dopo un avvio un po' timido, già contro lo Stoccarda il croato ha mostrato di poter fare girare la squadra seppure con caratteristiche diverse dal turco.
E così Chivu lo ha confermato anche contro il Genoa ottenendo nuovamente risposte positive da Sucic, che a soli 23 anni rappresenta il presente ma soprattutto il futuro dell'Inter. Tanto che qualcuno lo ha già paragonato al connazionale Brozovic, trasformatosi in regista di altissimo livello proprio in nerazzurro.