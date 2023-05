Chi è Dennis Curatolo, attaccante dell'Inter Primavera che può esordire col Torino

L'attaccante classe 2004 pronto a esordire in prima squadra: Inzaghi pensa di lanciarlo nell'ultima sfida di Serie A in casa contro il Torino.

A novembre Simone Inzaghi l'aveva scelto per tappare il buco lasciato dall'infortunato Lukaku, portandolo in panchina nell'ultima trasferta dei gironi di Champions League (persa) contro il Bayern Monaco.

Quel giorno l'esordio toccò al 18enne Valentin Carboni, subentrato al 76' per Correa. Oggi potrebbe essere il turno di Dennis Curatolo, attaccante nato il 3 aprile 2004, pronto per l'esordio con i più grandi lui che è in nerazzurro sin da quando era tra i più piccoli, sin dai tempi della Scuola Calcio.

Oggi il tanto sognato esordio in Serie A sembra avvicinarsi: Inzaghi, infatti, potrebbe concedere spazio a Curatolo in una partita priva di pressioni, cioè l'ultima gara di campionato in programma in casa del Torino nel pomeriggio di sabato, a una settimana esatta dalla finalissima europea.

Curatolo è nato diciannove anni fa a Como, dove ha radici la sua famiglia, non lontano da Appiano Gentile. Il ragazzo, punta centrale o ala nel 4-3-3 di Chivu, è titolare nella formazione Under 19 nerazzurra con cui in stagione ha totalizzato 6 reti e 1 assist in 37 presenze tra campionato di Primavera 1, Coppa Primavera e UEFA Youth League.

Ora, dopo essersi preso un posto nella Primavera, per il numero 22 potrebbe arrivare lo step successivo: l'esordio in prima squadra. Il giovane attaccante, nonostante la convocazione all'Allianz Arena, non ha ancora giocato la sua prima partita in Serie A.