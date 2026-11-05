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Europa League
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoBesiktas
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Con il contributo di

Celtic Glasgow-Beşiktaş oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Celtic vs Besiktas
Celtic
Besiktas
Europa League

In Europa League il Celtic Glasgow affronta il Beşiktaş. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e in streaming?

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Celtic Glasgow-Besiktas: orario del calcio d’inizio

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Europa League - Game Week 4
Celtic Park

I temi della settimana: cos’è successo a Celtic Glasgow e Besiktas?

Il Celtic arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultima sfida si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Falkirk. In precedenza, aveva pareggiato 2-2 contro il Dundee United e vinto 2-1 in trasferta contro l’Hibernian. Nel complesso, il Celtic ha segnato undici goal in queste cinque partite, subendone però anche sette.

Il Besiktas ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, la squadra di Istanbul ha pareggiato 2-2 contro il Kasımpaşa. In Europa League, il Besiktas ha conquistato punti contro il Crystal Palace (2-2) e l’Hoffenheim (vittoria per 2-3 in trasferta). Nelle cinque partite, la squadra ha segnato nove goal e ne ha subiti altrettanti.

CEL

CEL - Forma

HEA
V7-1
CEL
S1-2
HIB
V1-2
DUU
D2-2
FAL
S2-0
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BJK

BJK - Forma

TSG
V2-3
TRS
S2-0
CRY
D2-2
IBS
V2-0
KAS
D2-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Celtic Glasgow-Besiktas: formazioni

Probabili formazioni Celtic - Besiktas

Allenatore

  • M. O'Neill

Celtic Glasgow-Besiktas: stato di forma

CEL

CEL - Forma

HEA
V7-1
CEL
S1-2
HIB
V1-2
DUU
D2-2
FAL
S2-0
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BJK

BJK - Forma

TSG
V2-3
TRS
S2-0
CRY
D2-2
IBS
V2-0
KAS
D2-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Celtic Glasgow-Besiktas: bilancio degli scontri diretti

Celtic Glasgow-Besiktas: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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