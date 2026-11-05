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Celtic Glasgow-Besiktas: orario del calcio d’inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Celtic Park

I temi della settimana: cos’è successo a Celtic Glasgow e Besiktas?

Il Celtic arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultima sfida si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Falkirk. In precedenza, aveva pareggiato 2-2 contro il Dundee United e vinto 2-1 in trasferta contro l’Hibernian. Nel complesso, il Celtic ha segnato undici goal in queste cinque partite, subendone però anche sette.

Il Besiktas ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, la squadra di Istanbul ha pareggiato 2-2 contro il Kasımpaşa. In Europa League, il Besiktas ha conquistato punti contro il Crystal Palace (2-2) e l’Hoffenheim (vittoria per 2-3 in trasferta). Nelle cinque partite, la squadra ha segnato nove goal e ne ha subiti altrettanti.

Celtic Glasgow-Besiktas: formazioni

Celtic Glasgow-Besiktas: stato di forma

Celtic Glasgow-Besiktas: bilancio degli scontri diretti

Celtic Glasgow-Besiktas: le classifiche