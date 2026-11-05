Volete accedere al vostro consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza oppure da un’altra parte del mondo, dove potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è molto utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN affidabile e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone o tablet).

Scegliete un fornitore di VPN affidabile e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Accedete all’emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Visitate il sito web o aprite l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Effettuate l’accesso e trovate lo streaming. Create un account o accedete al servizio dell’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e godervi la partita!

Celtic Glasgow-Besiktas: orario d’inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Celtic Park

La partita tra Celtic Glasgow e Besiktas inizia il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Celtic Glasgow-Besiktas oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Europa League tra Celtic e Besiktas sarà trasmessa in diretta in Germania su RTL+. Il link alla piattaforma è disponibile più in basso.

I temi della settimana: cos’è successo a Celtic Glasgow e Besiktas?

Il Celtic arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultima si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Falkirk. In precedenza erano arrivati un pareggio per 2-2 contro il Dundee United e una vittoria in trasferta per 2-1 contro l’Hibernian. Complessivamente, in queste cinque partite il Celtic ha segnato undici goal e ne ha subiti sette.

Il Besiktas ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, la squadra di Istanbul ha pareggiato 2-2 contro il Kasımpaşa. In Europa League il Besiktas ha conquistato punti contro il Crystal Palace (2-2) e l’Hoffenheim (vittoria in trasferta per 2-3). Nell’arco delle cinque partite, la squadra ha segnato nove goal e ne ha subiti nove.

Celtic Glasgow-Besiktas: le formazioni

Celtic Glasgow-Besiktas: lo stato di forma

Celtic Glasgow-Besiktas: il bilancio degli scontri diretti

Celtic Glasgow-Besiktas: le classifiche