Cech annuncia il ritiro a fine stagione: "Ma lavoro per vincere con l'Arsenal"

Petr Cech dice basta. Il portiere ceco, oggi all'Arsenal, ha annunciato il suo addio al calcio al termine di questa stagione dopo vent'anni di carriera ad altissimo livello.

L'estremo difensore dei Gunners, 37 anni a maggio, ha ufficializzato la sua scelta con un messaggio pubblicato su Twitter in cui spiega l'addio.

La carriera di Cech è stato condizionata dal gravissimo infortunio alla testa che dal 2006/07 lo ha costretto a scendere in campo con un caschetto protettivo, divenuto negli anni il suo tratto distintivo.

Il nome di Cech resta ovviamente legato soprattutto al Chelsea con cui ha vinto davvero tutto tra cui 4 Premier League, 1 Champions League e 1 Europa League.

For your consummate professionalism, for being the perfect role model, for the 50 clean sheets, for your honesty, your integrity and for your inspiring work with @AFC_Foundation, we want to say…



Thank you, @PetrCech! pic.twitter.com/AGXeIAAZKA — Arsenal FC (@Arsenal) 15 gennaio 2019