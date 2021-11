La provocazione di Cassano: "Togliamo il VAR o lo affidiamo ad ex calciatori"

Antonio Cassano ha parlato in diretta Twitch della crisi della Juventus: "I giocatori stanno facendo schifo e devono prendersi delle responsabilità"

Dopo le polemiche sull'arbitraggio in occasione della sfida di campionato tra Roma e Milan, Antonio Cassano è tornato a parlare dell'utilizzo del VAR. Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo TV, in diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, l'ex attaccante ha ribadito la sua posizione sull'utilizzo della tecnologia nel calcio, proponendo una nuova soluzione per renderla più efficace.

"Lo dico e lo ripeto: bisogna togliere il VAR. E lo dico dal primo giorno, lasciamo sbagliare gli arbitri, altrimenti lasciamo il VAR solo sul gol-non gol e sul fuorigioco. Sul resto lasciate decidere gli arbitri. Perché hai dato rigore alla Juve e alla Roma no, anche se erano la stessa situazione? Il VAR sta togliendo responsabilità e credibilità all'arbitro. Lancio una provocazione: nel VAR mettete ex calciatori, perché le situazioni le vedono meglio. Gli arbitri usano il regolamento come gli pare e piace, ma come evolve l'azione non lo capiscono perché non sanno giocare a calcio".

Tra i temi trattati da Cassano in diretta Twitch c'è anche la Juventus, reduce dalla sconfitta di Verona contro l'Hellas dopo quella casalinga nel turno infrasettimanale per mano del Sassuolo:

"Di Allegri abbiamo già detto. Però devo iniziare anche a dire che questi giocatori che guadagnano 6-7-8 milioni e che stanno facendo schifo devono prendersi delle responsabilità. Col Verona ho visto paura, poca personalità e poca voglia di dimostrare. L'unico è stato Dybala, ha provato a creare da solo qualcosa. Non posso pensare che Cuadrado, Bentancur o Rabiot siano questi. Poi Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Arthur, Danilo... Per me anche la società ha delle colpe, ha richiamato un allenatore che tre anni fa era questo e oggi è ancora questo. Ma non posso pensare che i giocatori siano da meno. Qualcuno si prenda la responsabilità di guardarsi in faccia e dire le cose come stanno".

L'ex attaccante di - tra le altre - Inter e Milan ha parlato anche di Hakan Calhanoglu e del rendimento in nerazzurro nella settimana che porta al derby della Madonnina, in programma domenica prossima: