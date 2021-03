Cassano assolve Pirlo: "E' Cristiano Ronaldo il suo problema"

Antonio Cassano parla dell’annata della Juve: “Se dai una Ferrari ad un neo patentato lo devi mettere nelle migliori condizioni possibili”.

Quella della Juventus è stata sin qui una stagione costellata da molti alti e bassi. La compagine bianconera sin qui, non solo è uscita nuovamente prematuramente dalla Champions League, ma anche in campionato sta facendo fatica a tenere il passo delle primissime, tanto che sono in molti, soprattutto dopo l’ultima sconfitta interna patita contro il Benevento , a considerarla già estromessa dalla corsa che porta allo Scudetto.

A finire sul banco degli imputati è stato anche Andrea Pirlo ma Antonio Cassano , nel consueto appuntamento su 'Bobo TV', format presente sul canale Twitch di Christian Vieri, ha assolto il tecnico della Juve.

“Pirlo ha pochissime responsabilità. La Juventus ha mandato via un allenatore che negli ultimi venti o trenta anni ha fatto vedere il calcio più bello in Italia e il suo grande problema era uno: Cristiano Ronaldo. Lo è stato per Sarri e lo è per Pirlo. La Juve già si è scottata l’anno scorso, perché Sarri non è riuscito a trovare la giusta alchimia con lui e qualche altro giocatore e tu cosa fai? Prendi un altro allenatore che vorrebbe fare calcio e gli tieni ancora Cristiano Ronaldo che fa da tappo. Da Pirlo si poteva aspettare una stagione intermedia. C’è solo un Guardiola che ha fatto anche sfracelli. Anche Zidane, ma loro avevano un altro tipo di squadra”.

Secondo Antonio Cassano quindi, Cristiano Ronaldo rappresenta un problema oggi per la Juventus .