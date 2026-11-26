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L'Inter ha deciso di blindare Carlos Augusto facendogli firmare il rinnovo del contratto. Il difensore brasiliano sa giocare in più ruoli ed è diventato sempre più importante per Chivu.

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Gli acquisti giusti sono importanti, ma anche trattenere i giocatori migliori è fondamentale nella costruzione di una grande squadra. Lo sa bene Marotta che sta lavorando per blindare i pezzi pregiati dell'Inter.

Il presidente nerazzurro intanto ha incassato il primo sì da un calciatore che si sta ritagliando sempre più spazio nella formazione di Chivu, diventando fondamentale in più ruoli. Stiamo ovviamente parlando di Carlos Augusto, che proprio in queste ore ha firmato il rinnovo con l'Inter.

CARLOS AUGUSTO RINNOVA CON L'INTER: CIFRE E DETTAGLI

Arrivato nell'estate del 2023 dal Monza, dove era stato protagonista di una grande stagione, Carlos Augusto era stato riscattato nella stagione successiva. Un'operazione costata complessivamente circa 12 milioni di euro. Cifra decisamente ben spesa.

Il difensore brasiliano per tre stagioni è stato una pedina importante per l'Inter, prima con Simone Inzaghi e poi con Chivu. Il contratto di Carlos Augusto, che sarebbe scaduto nel 2028, è stato dunque rinnovato fino al 30 giugno 2031 con adeguamento dell'ingaggio che sale dagli attuali 2,2 milioni di euro netti a stagione fino a 3,5 milioni compresi i bonus.

Un aumento significativo dovuto ovviamente alle ottime prestazioni di Carlos Augusto ma anche all'età del brasiliano, che a gennaio farà ventotto anni e dunque non rientra nel piano di riduzione previsto per i rinnovi degli over 30 e che riguarderà semmai altri compagni.

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IL RUOLO NELL'INTER DI CHIVU

Carlos Augusto in questa stagione è diventato sempre più centrale nel progetto di Chivu, che lo sta spesso preferendo a Federico Dimarco come esterno sinistro a tutta fascia del sul 3-5-2. Ma non solo.

L'ex Monza infatti è anche la prima alternativa a Bastoni come braccetto sinistro della difesa a tre. Un doppio ruolo che permette al tecnico di utilizzarlo in diverse situazioni di gioco. E poi ci sono i numeri: Carlos Augusto ha già contribuito a sette reti dell'Inter tra goal segnati (4) e assist (3). Inoltre Chivu lo ha inserito ormai in pianta stabile nell'undici titolare.

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Quella di Carlos Augusto all'Inter, insomma, è una crescita costante che ha convinto entrambe le parti a proseguire insieme nonostante nei mesi scorsi si fossero diffuse voci di una possibile separazione consensuale proprio per permettere al brasiliano, chiuso da Bastoni e Dimarco, di giocare con maggiore continuità. Cosa che adesso sta finalmente accadendo. Ma all'Inter.