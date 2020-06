Carboni in campo con Nainggolan: "I sogni a volte si avverano"

Contro il Torino, Andrea Carboni ha fatto il suo esordio da titolare in Serie A. Il fratello posta una sua foto da bambino al fianco di Nainggolan.

Quella del 27 giugno 2020 è una data che Andrea Carboni certamente non dimenticherà mai: contro il infatti, ha giocato la sua prima partita da titolare in .

Il giovane difensore del aveva già esordito nel massimo campionato nel turno precedente, entrando nel pieno recupero della sfida vinta sul campo della , ma quella della Sardegna Arena è stata per lui una partita del tutto diversa.

L'articolo prosegue qui sotto

Non solo infatti Walter Zenga l’ha inserito nell’undici iniziale, ma Carboni ha ripagato la fiducia del suo allenatore proponendo una prestazione praticamente perfetta, tanto che alla fine è risultato essere tra i migliori in assoluto in campo.

Altre squadre

A rendere ancor più speciale la sua giornata, la possibilità di giocare al fianco del suo idolo: Radja Nainggolan. Suo fratello Antonio infatti, attraverso Twitter, ha pubblicato una foto che ritrae Andrea Carboni da bambino al fianco proprio del centrocampista belga, accompagnata dal commento: “A volte i sogni si avverano, anche quello di giocare una partita di Serie A con il tuo idolo di sempre”.

A volte i sogni si avverano, anche quello di giocare una partita in #SerieA con il tuo idolo di sempre ❤️#buongiorno 🔴🔵 #forzaCasteddu pic.twitter.com/376RuGip2p — Antonio Carboni (@antocarboni91) June 28, 2020

Proprio Nainggolan, tra l’altro, dopo il triplice fischio finale ha riservato parole importanti per il giovane difensore rossoblù.