Caputo fa sognare anche il Sassuolo: eguagliato il record di goal dell'anno scorso

L'attaccante di Altamura contro la Lazio ha raggiunto quota 16 reti, le stesse che aveva segnato un anno fa con l'Empoli.

Cambiano le squadre, gli allenatori, i compagni, le categorie. Ciò che non cambia, quando si fanno i conti a fine stagione, è il risultato. O meglio, i numeri variano. La doppia cifra (abbondante) resta. Francesco 'Ciccio' Caputo, nel segno della continuità: il colpo di testa che ha condannato la è il goal numero 16 stagionale in A.

Nella sua prima stagione con il ha raggiunto lo stesso numero di goal segnati l'anno scorso con l', quando ha vissuto la sua prima stagione da titolare nel massimo campionato. Non saltando nemmeno un minuto. Contributo insufficiente per salvare i toscani, ben più che sufficiente per conquistarsi un'altra chance in a livello personale.

Si tratta della settima stagione consecutiva in cui l'attaccante, nato ad Altamura e cresciuto nel Bari, supera quota 10 goal. Nelle ultime 5 è andato sempre sopra quota 16, i primi tre anni in Serie B due con l'Entella e uno in Toscana (28 l'anno della promozione con l'Empoli), poi in A ancora con gli azzurri. Infine, oggi, con il Sassuolo.

Francesco "Ciccio" #Caputo



2015/16 - 17 gol Entella in B

2016/17 - 18 gol Entella in B

2017/18 - 26 gol Empoli in B

2018/19 - 16 gol Empoli in A

2019/20 - 16 gol Sassuolo in A



Uno che a questi livelli ci sa stare eccome, uno cresciuto tantissimo nel tempo. Bravo#LazioSassuolo — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) July 11, 2020

Partendo da titolare (27 volte su 31 in Serie A) o subentrando a gara in corso, il risultato per Caputo non cambia. L'incornata contro la Lazio lo ha portato anche nella storia del Sassuolo: è diventato insieme a Domenico Berardi il miglior marcatore dei neroverdi in una singola stagione. Quota 16. Il classe 1994 ci era riuscito nell'annata 2013/14, la sua prima in A.

Il sorpasso, comunque, sembra ormai dietro l'angolo. A Caputo basta un solo goal nei 540 minuti che mancano per finire la stagione per andare a stabilire un doppio record. E, a 33 anni da compiere, affermarsi ancora come uno dei migliori attaccanti della Serie A di oggi.