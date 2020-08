Capello innamorato di Zaniolo: "Può ambire al Pallone d'Oro"

Fabio Capello esalta le qualità di Nicolò Zaniolo: "Ha un potenziale non da Scarpa d'Oro ma anche da qualcosa di più".

Ancora un altro strappo, risultato di un'esuberanza fisica non comune: Nicolò Zaniolo ha offerto un saggio delle sue qualità anche all'Allianz Stadium di , offrendo a Perotti l'assist per 1-3 finale della a domicilio della .

Impatto devastante con il campionato per il figlio d'arte dopo aver superato a pieni voti lo scoglio della lunga riabilitazione post-rottura del legamento crociato, rimediata proprio nel match d'andata perso all'Olimpico contro i bianconeri.

Prestazione da 8 in pagella per Zaniolo, esaltato niente di meno che da Fabio Capello nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club'.

"Zaniolo ha potenza e grande forza fisica, parliamo di qualità straordinarie. Ha un potenziale non da Scarpa d'Oro, ma può ambire anche a qualcosa di più, al Pallone d'Oro. Sono innamorato di lui. Forza e velocità, fa tutto ad altissimo livello. Ci sono altri giocatori che hanno queste potenzialità, ma non al suo livello. Ha visione, sensibilità di tocco e tecnica".

Un dietrofront in piena regola per Capello che ad ottobre aveva invitato un altro talento come Sebastiano Esposito a "non prendere la strada di Zaniolo". Le ultime uscite hanno avuto l'effetto di fargli cambiare idea.