Canale DAZN su Sky: come vedere DAZN1

DAZN su Sky: al canale numero 209 ecco DAZN1.

Dal 4 settembre 2019, grazie al nuovo accordo commerciale siglato tra Sky e DAZN, gli abbonati Sky potranno attivare delle nuove offerte con condizioni dedicate per avere accesso ai contenuti di DAZN attraverso un canale dedicato: DAZN1.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

COSA COMPRENDE L’OFFERTA SKY-DAZN E A CHI È RIVOLTA?

L’offerta Sky-DAZN, per gli abbonati Sky via satellite in possesso di decoder Sky Q, My Sky HD e Sky HD, comprende l’accesso alla piattaforma di DAZN e, a partire dal 20 settembre, anche al canale satellitare DAZN1.

DAZN1, dove sarà possibile vedere una selezione dei contenuti di DAZN, sarà disponibile al canale numero 209 di Sky fino a giugno 2021.

COME FACCIO A VEDERE IL CANALE DAZN1?

Per avere accesso alla visione del canale DAZN1, gli abbonati Sky via satellite in possesso di un decoder Sky Q, MySky HD o Sky HD, dovranno aderire all'offerta Sky-DAZN attraverso Sky, seguire la procedura ricevuta via sms da Sky, e creare, riattivare o semplicemente aggiornare il proprio account DAZN. Non sarà possibile vedere DAZN1 per i non abbonati Sky, così come non si potrà accedere al canale senza attivare un account DAZN.

Il canale DAZN1 sarà visibile solo sul satellite e non sarà quindi disponibile in streaming attraverso Sky Go, Now TV e My Sky via Fibra, così come non sarà attivo per gli abbonati Sky sul digitale terrestre.

COSA TRASMETTERÀ DAZN1?

Su DAZN1 si potrà assistere a tre partite di e due partite di Serie B per ogni turno, e a una selezione di eventi di calcio internazionale e altri sport. La programmazione sarà di circa 12 ore al giorno e includerà anche interviste e approfondimenti. In caso di partite in contemporanea di Serie A, sul canale 212 sarà disponibile un secondo canale DAZN, che consentirà la visione del pre-partita, del match e del post-partita.

LA PROGRAMMAZIONE DI DAZN IN STREAMING

La programmazione integrale di DAZN continuerà ad essere disponibile solo in streaming sulla piattaforma DAZN (l’accesso alla quale è incluso nell’offerta Sky-DAZN): tra gli eventi calcistici presenti nella proposta di DAZN, oltre a Serie A e Serie B, anche La , , , EFL League Cup, Eredivisie, Championship, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la , J1 League e la Chinese Super League.