Cambio a Frosinone: via Longo, arriva Baroni

Il Frosinone ha deciso di cambiare guida tecnica: dopo 16 giornate Baroni sostituirà Moreno Longo. Ciociari penultimi in classifica.

Troppo pochi otto punti in classifica per continuare così. Manca solo l'ufficialità, ma il Frosinone ha deciso di cambiare allenatore dopo sedici giornate di campionato. Moreno Longo, autore del ritorno in Serie A della formazione ciociara, verrà sostituito da Marco Baroni.

Baroni firmerà un contratto fino al 2020: un biennale per provare a rialzare il Frosinone ed ottenere la prima storica permanenza in Serie A, considerando che nell'unica stagione nella massima serie, il club gialloblù tornò immediatamente in Serie B a fine annata.

L'ex tecnico del Benevento ha ottenuto la risoluzione contrattuale con il club campano, con cui era legato fino al giugno 2019 e nelle prossime ore diventerà il nuovo condottiero del Frosinone. Primo ostacolo, la sfida essenziale contro l'Udinese, anch'essa in lotta per la salvezza ma attualmente fuori dai tre posti pericolanti.

Fin qui il Frosinone ha vinto solamente una gara, ovvero quella contro la SPAL per 3-0. Per il resto cinque pareggi e tante sconfitte. Tra l'altro la squadra gialloblù è fin qui il peggior attacco della Serie A 2018/2019 con undici reti segnate, e la peggior difesa, con trentacinque goal subiti.

La gara contro l'Udinese sarà subito un banco di prova da non fallire per Baroni, considerando i cinque punti che separano le due squadre: con una vittoria il Frosinone riaprirebbe la corsa salvezza, portando in essa diverse squadre ancora sotto quota venti.

Nel calciomercato estivo il Frosinone ha rivoltato la squadra salita in Serie A come terza, dopo il discusso spareggio contro il Palermo: poca coesione in campo, visti i tanti volti nuovi, e pochissimi punti in cascina nei primi mesi di campionato. Arriverà la svolta?