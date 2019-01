Calciomercato, tornano dai prestiti: Sadiq alla Roma, Pa Konate alla SPAL

Con il primo giorno ufficiale di calciomercato, la Lega annuncia che Sadiq Umar è tornato alla Roma e Pa Konate alla SPAL.

Oggi è cominciato ufficialmente in Italia il calciomercato invernale. Oltre alle comunicazioni ufficiali delle squadre, anche la Lega di Serie A, attraverso il suo sito, comunica alcune operazioni di mercato.

Ad esempio, anche se ancora Roma e SPAL non hanno comunicato nulla, dal sito della Lega possiamo appurare con i crismi dell'ufficialità che Sadiq Umar è tornata nella squadra giallorossa e Pa Konate in quella ferrarese.

Sadiq Umar era in prestito ai Rangers ma Steven Gerrard, allenatore della squadra di Glasgow, non lo ha praticamente mai inserito nelle rotazioni della sua formazione. Il rientro dal prestito, anticipato, era obbligato. Adesso la Roma proverà a trovare una nuova soluzione per l'attaccante nigeriano classe 1997.

Stesso discorso per il terzino svedese, Pa Konate, che dopo soltanto cinque presenze in MLS con il Cincinnati è tornato alla base, ovvero alla SPAL. Anche la squadra di Ferrara, probabilmente, cercherà una nuova sistemazione per il suo giocatore.