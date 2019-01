Calciomercato SPAL, Viviano per la porta: è ufficiale

La SPAL annuncia di aver acquistato Emiliano Viviano in prestito dallo Sporting Lisbona fino al termine della stagione.

Emiliano Viviano torna in Serie A dopo la breve parentesi con lo Sporting Lisbona e giocherà con la SPAL fino al termine della stagione.

"SPAL srl comunica di aver acquisito dallo Sporting Clube de Portugal le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Viviano. Il portiere arriva in biancazzurro a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019".

Viviano arriva alla SPAL in prestito secco e farà il titolare, con Gomis destinato ad accomodarsi in panchina. Un rinforzo di grande esperienza per la squadra di Semplici, che vuole centrare la seconda salvezza di fila.

La scorsa estate, Viviano si era trasferito allo Sporting dalla Sampdoria a titolo definitivo, ma in Portogallo non ha giocato nepppure un minuto tra campionato e coppe.