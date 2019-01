Calciomercato SPAL, Castaignos è l'ultima idea per l'attacco

L'attaccante olandese ex Inter, ora di proprietà dello Sporting, è l'ultima idea della SPAL per rinforzare l'attacco nelle ultime ore di mercato.

Nel calciomercato dei ritorni in Serie A, ce ne potrebbe essere uno a sorpresa nelle ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la SPAL starebbe infatti sondando l'idea Luc Castaignos per rinforzare l'attacco nelle ultime ore di mercato.

L'attaccante olandese classe 1992 è stato uno dei tanti giocatori passati all'Inter negli ultimi anni senza mai riuscire a imporsi davvero. In nerazzurro ha disputato la stagione 2011/12, chiusa con 8 presenze e un goal, decisivo per battere il Siena.

Dopo il passaggio in nerazzurro Castaignos è tornato in Eredivisie, dove è riuscito a imporsi con la maglia del Twente. In tre stagioni consecutive è andato in doppia cifra e si è meritato la chiamata dell'Eintracht Francoforte in Bundesliga, poi quella dello Sporting Lisbona.

Con i portoghesi, attualmente proprietari del cartellino, ha disputato 17 partite senza mai trovare il goal. Lo scorso anno è tornato ancora in Olanda, in prestito al Vitesse, ma ha trovato la via del goal soltanto 3 volte in 36 presenze.

In questa stagione è rimasto alla base, a Lisbona, con un contratto in scadenza al 30 giugno 2019 e poche prospettive di spazio: finora ha giocato tre spezzoni in campionato e una partita da titolare in coppa.

Secondo 'Sky Sport', l'olandese sarebbe entrato nelle mire della SPAL, che punterebbe a un ultimo colpo in attacco nelle ultime ore di mercato. Un colpo last-minute, dopo che i ferraresi hanno visto sfumare Defrel per un dietrofront del giocatore e della Sampdoria. Tra SPAL e Roma l'accordo prevedeva un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.