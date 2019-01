Calciomercato Sampdoria, ufficiale Thorsby: arriverà a giugno

La Sampdoria ha piazzato un colpo di mercato per la prossima stagione: si tratta del centrocampista Morten Thorsby.

Giornate di fuoco in casa Sampdoria. Dopo la chiusura della trattativa per il ritorno di Gabbiadini (ad ore l'annuncio ufficiale della firma), ,la società blucerchiata mette al sicuro anche un altro colpo di mercato: Morten Thorsby.

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano che Morten Thorsby (nato a Oslo, Norvegia, il 5 maggio 1996) sarà un calciatore blucerchiato a partire dalla prossima stagione sportiva. Il centrocampista – attualmente tesserato per lo Sportclub Heerenveen – ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023".

Il centrocampista norvegese in forza all'Heerenveen va in scadenza di contratto proprio al termine della stagione, e quindi sposerà la causa blucerchiata a costo zero.

Abile sia in fase difensiva che in quella offensiva, Thorsby ama agire davanti alla difesa, ma all'occorrenza può giocare anche interno di centrocampo. Il norvegese ha anche uno spiccato senso del goal: in questa Eredivisie sono già 5 le reti messe a segno in 12 apparizioni.