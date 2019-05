Calciomercato Sampdoria, Miranda nel mirino: gioca nel Barcellona

Il 19enne terzino può finire alla Sampdoria nel prossimo calciomercato estivo: con i grandi del Barcellona ha già giocato in Champions.

Dopo Mauro Icardi, arrivato dalle giovanili del nel 2011, la guarda nuovamente in Catalogna. Stavolta nel mirino dei blucerchiati è finito il 19enne Juan Miranda, terzino sinistro utilizzabile anche come centrale di difesa.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, la Sampdoria sarebbe interessata a portare a Genova il giocatore del Barcellona, come primo rinforzo per la prossima stagione. Attualmente nel Barcellona B, ha comunque già esordito con i grandi sia in Champions, contro il , sia in Coppa del Re.

Il quotidiano catalano evidenzia come il Barcellona non scarti a priori una cessione, ma per ora solo con una possibile cessione con opzione di recompra a favore dei blaugrana. La società infatti non può assicurare minuti al giocatore, ma non vuole perderlo in maniera definitiva.

Del resto anche Cucurella, che sta crescendo tantissimo con la maglia dell' , è stato ceduto con la possibilità di tornare alla casa madre. Su Miranda c'è anche il Betis, interessato ad avere il giocatore anche senza acquistarlo a titolo definitivo.

Del resto Miranda ha già giocato al Betis prima di firmare con il Barcellona, essendo nato proprio in quel di SIviglia. L'unico dubbio dei blaugrana è che la piazza è a dir poco esigente con i giovani e potrebbe non portare a buoni risultati una pressione immediata.

Per questo motivo la Sampdoria spera di acquistare Miranda nelle prossime settimane e renderlo un elemento importante della rosa di Giampaolo. Stavolta però, a differenza di Icardi, difficilmente potrà far parte dei blucerchiati per più di una stagione.