Calciomercato Sampdoria, Chabot arriva il blucerchiato: è ufficiale

La Sampdoria ha confermato l'arrivo del centrale tedesco Chabot per la prossima stagione: quasi quattro milioni di euro al Groningen.

Miranda nel mirino per la prossima stagione, Julian Jeffrey Chabot già blucerchiato. La ha infatti confermato l'ingaggio ufficiale del giocatore tedesco, che si unirà alla squadra di Giampaolo nelle prossime settimane come primo rinforzo della prossima stagione.

Giornata di addii per il Groningen, che dopo aver ceduto Reis al per sette milioni, ha lasciato partire anche il ventuenne difensore centrale, già nel giro delle Nazionali giovanili tedesche in attesa di provare ad entrare nalla rappresentativa maggiore come fece a suo tempo Mustafi.

La Sampdoria ha annunciato l'accordo con una nota ufficiale:

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Groningen i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot (nato a Hanau, , il 12 febbraio 1998). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024".

Chabot arriva dal Groningen dunque per quasi quattro milioni di euro, il primo rinforzo in difesa. Svolte le visite mediche alcuni giorni fa, ora il centrale comincerà a prendere confidenza con la città, magari assistendo già alla gara contro la prevista domenica a Marassi.

Quinquennale con la il club ligure per Chabot, che proverà a prendersi il ruolo da titolare già dalle prime gare ufficiali con la Sampdoria. Il suo arrivo potrebbe portare all'eventuale cessione di Andersen, finito nel mirino di diverse big grazie alle prestazioni con i blucerchiati.

Possente centrale mancino di 1.95, Chabot è arrivato al Groningen nel 2018, acquistato dallo Sparta Rotterdam: è stato uno dei protagonisti della stagione del club biancoverde, arrivato all'ottavo posto nel campionato regolare prima dei playoff di qualificazione all' .