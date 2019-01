Calciomercato Roma, Pellegrini: "PSG? Spengo la tv e vado ad allenarmi"

Un avvio di stagione da urlo, poi l'infortunio ha rallentato l'annata di Lorenzo Pellegrini, che si è comunque ritagliato un importante ruolo nelle rotazioni di Di Francesco alla Roma.

Il centrocampista italiano ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi sulle voci di mercato riguardanti il PSG.

"Quando vengo accostato al PSG? Non penso a nulla e spengo la tv, prendo la macchina e vado a Trigoria . Rappresentare la propria città e i propri colori è una responsabilità bellissima e un grande onore. Avere la fascia al braccio nella propria città è un qualcosa di più rispetto alle altre parti. Lavoro con la società per crescere".

L'obiettivo minimo della Roma è il quarto posto in campionato, Pellegrini si mostra ottimista in vista del girone di ritorno.

"Per arrivare tra le prime quattro dobbiamo fare meglio, ma nonostante le difficoltà del girone d'andata io sono fiducioso. Credo che possiamo arrivare al nostro obiettivo ed entrare tra le prime quattro. Sarebbe un’assurdità non arrivarci. Ci siamo posti come obiettivo di arrivare anche in finale di Coppa Italia. Vorrei però ripetere la semifinale di Champions per la gioia dei tifosi".