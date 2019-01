Calciomercato Roma, Mancini trattato dai giallorossi: "Per giugno, da tempo"

Tra campo e mercato, la Roma pensa già ai possibili rinforzi: oltre a Mancini nel mirino di Monchi c'è anche il giovane Landry Dimata per l'attacco.

Quello contro il Frosinone nell'ultimo turno di campionato è solamente l'ultimo goal segnato da Gianluca Mancini in questa stagione con l'Atalanta. Il classe '96 di Pontedera è già riuscito a trovare la rete in cinque occasioni quest'anno e si tratta di un difensore.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Grande fiuto del goal che, unito a importanti doti difensive, hanno fatto di Mancini uno dei giovani talenti più desiderati sul mercato. A seguire da tempo il giocatore è la Roma, squadra che, secondo il 'Corriere dello Sport', avrebbe già in pugno il difensore.

I giallorossi potrebbero arrivare a pagare il cartellino dell'atalantino fino a 25 milioni la prossima estate, con Monchi che vorrebbe però anticipare l'arrivo a Roma di Mancini già a gennaio con un prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto.

Una proposta che sembra non trovare però il consenso dell'Atalanta, con l'agente di Mancini, Stefano Castelnovo, che a 'Teleradiostereo' ha confermato la difficile trattativa con la Roma.

"I contatti con i giallorossi vanno avanti da un po'. Gianluca però rimarrà a Bergamo, non ha senso lasciare l'Atalanta adesso, durante il campionato. Non c'è l'intenzione di andarsene nè da parte mia che del ragazzo".

La conferma che con la Roma si sta trattando ma anche la certezza che Mancini terminerà l'annata con l'Atalanta. Castelnovo è stato molto chiaro, come ha poi ribadito.

"Se altri club hanno chiesto informazioni? Sì ma ogni tipo di discorso verrà fatto a giugno".

E con un Mancini che si fa attendere, Monchi in questi giorni sta provando a imbastire una trattativa anche per arrivare al giovane attaccante del Wolfsburg Landry Dimata. In prestito all'Anderlecht, il classe '97 ha segnato 13 reti in 18 partite in questo campionato.

Un'importante media realizzativa che ha attirato le attenzioni della Roma per l'estate. I giallorossi potrebbero così integrare in rosa un nuovo Under 23, regalando a Di Francesco una prima punta che all'occorrenza può giocare anche sulle fasce.

Dimata al Wolfsburg è legato da un contratto fino al 2022 ma a complicare la trattativa per la Roma potrebbe essere l'opzione per il riscatto del cartellino del giocatore che l'Anderlecht potrebbe esercitare a fine stagione.

Per quanto riguarda questa finestra di mercato Monchi è invece alla ricerca di un difensore che possa sostituire l'infortunato Juan Jesus. Secondo 'Leggo' i giallorossi starebbero pensando in particolare al giovane centrale del Pescara Andrew Gravillon, giocatore cresciuto nell'Inter e che i nerazzurri vorrebbero riacquistare per 10 milioni.

Gli altri nomi per la difesa sono poi quelli di Nuytinck dell'Udinese e Klavan del Cagliari.