Calciomercato Roma, Fred è il primo desiderio di Fonseca per il centrocampo

Dopo la stagione a dir poco deludente con il Manchester United, Fred può lasciare la Premier in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Dopo una lunga serie di nomi, alla fine è Paulo Fonseca ad ereditare la panchina della da Ranieri. Il tecnico portoghese ha lasciato lo Donetsk dopo aver dominato in e ben figurato in Europa ed ora lavora sul calciomercato per portare in giallorosso i giocatori adatti al suo 4-2-3-1. A cominciare da Fred.

Fred, attualmente al , è infatti secondo l'Ansa la prima richiesta del nuovo tecnico alla Roma, in virtù del passato allo Shakhtar. Dal 2016 al 2018, infatti, i due hanno condiviso i successi in terra ucraina, prima del traferimento del centrocampista in Premier per 60 milioni di euro.

Proprio grazie a Fonseca, Fred ha alzato l'asticella delle sue prestazioni con lo Shakhtar, attirando l'interesse di Mourinho e del Manchester United. Con i Red Devils ha però ampiamente deluso ed è in cima alla lista dei partenti in questa sessione di calciomercato estiva.

Il centrocampista brasiliano lascerebbe il Manchester United in prestito oneroso con diritto di riscatto, visto e considerando che una minusvalenza è già stata messa in conto dalla squadra inglese. Fred è oramai svalutato e la squadra di Solskjaer vuole solo andare avanti, puntando su nuovi centrocampisti.

Per Fred appena 14 presenze in Premier con il Manchester United, in cui non è riuscito a trovare la giusta posizione e soddisfazioni personali (eccezion fatta per l'unico goal segnato). A 26 anni vuole subito rimettersi in gioco, anche perchè da titolare del è finito nel dimenticatoio, fuori dalla lista dei convocati per la Copa America.

Il Manchester United è lontanissimo e la Roma, grazie a Fonseca, può essere una gustosa opzione per rilanciarsi a dovere. Rivedere il giocatore tecnico, abile nei calci piazzati, rapido nella giocata e forte nel contrasto ammirato con il Donetsk potrebbe essere la grande sorpesa della nuova era giallorossa.