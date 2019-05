Calciomercato Roma, Dragowski l'idea per blindare la porta

Reduce da mesi giocati a straordinari livelli all’Empoli, Dragowski è un nuovo obiettivo della Roma. Il cartellino è di proprietà della Fiorentina.

Solo fino a pochi mesi fa era considerato un giovane e talentuoso portiere abbonato alla panchina, oggi per Bartlomiej Dragowski il mondo si è rivoltato.

Approdato approdato lo scorso gennaio in prestito all’ dalla , non solo l’estremo difensore polacco ha dimostrato di essere più che pronto per la ma, grazie ad una serie di partite giocate ad altissimi livelli e a numerosi miracoli tra i pali, si è attirato le attenzioni di alcuni tra i club più importanti.

Tra le società che hanno messo Dragowski nel mirino c’è anche la . Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, i giallorossi sono alla ricerca di un portiere, visto che Olsen ha ampiamente deluso nella sua prima annata italiana. Al 35enne Mirante, che nella fase finale della stagione si è meritato la conferma, va dunque affiancato un altro elemento che è stato individuato proprio nel polacco.

Dragowski, dopo la parentesi empolese, tornerà alla Fiorentina dove però troverà Lafont che, nonostante un campionato condito da clamorosi alti e bassi, gli è sempre stato preferito fin dal suo arrivo a Firenze e sembra destinato a restare. Con i suoi 20 anni, il talento transalpino rappresenta per il club viola un importante investimento, pensare ad un Dragowski pronto ad accettare di nuovo i gradi di secondo è però impossibile.

La Roma è pronta a sfruttare la situazione e sarebbe pronta ad inserire nella trattativa quel Gerson che in questa stagione ha militato, con alterne fortune, proprio alla Fiorentina in prestito.

Con il che intanto spara altissimo per Cragno, la che non libera Perin per meno di 20 milioni di euro e Trapp destinato a tornare al , Dragowski potrebbe rappresentare per i giallorossi un’opzione più abbordabile dal punto di vista economico, ma altrettanto valida.