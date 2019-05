Calciomercato Roma, De Rossi in Argentina? Suggestione Boca Juniors

Per Daniele De Rossi spunta l'ipotesi Boca Juniors. Lì lavora come ds Nicolas Burdisso, suo ex compagno, che dice: "Dipende da quello che vorrà fare".

A un giorno dall'annuncio ufficiale si fanno già i primi nomi per il proseguo della carriera di Daniele De Rossi, che continuerà: lui si sente ancora un calciatore e il rifiuto alla proposta da dirigente ricevuta dalla è da interpretare in tal senso.

Il futuro del capitano sarà sicuramente al di fuori dei confini nazionali: troppo forte l'amore che lo lega ai colori giallorossi, sarebbe impensabile vederlo all'opera con una maglia diversa da quella che ha indossato per ben 18 anni.

Secondo quanto riferito dal portale argentino 'Depo', l'opzione Boca Juniors non è affatto da escludere a priori: De Rossi ha rivelato in passato una predilezione per gli 'Xeneizes', confermata a più riprese anche da compagni come Perotti e l'ex Paredes.

A favorire un eventuale trasferimento a Buenos Aires potrebbe essere la presenza di Nicolas Burdisso, attuale direttore sportivo del Boca Juniors che proprio a 'Depo' ha parlato della possibilità di vedere De Rossi all'opera con i vicecampioni del Sud America.

"Dipende da quello che vorrà fare".

I due trascorsero cinque anni insieme alla Roma dal 2009 al 2014, instaurando un bel rapporto di amicizia che potrebbe rivelarsi un vantaggio enorme per i blu-oro. Ma quella argentina non è l'unica pista percorribile: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', in lizza ci sarebbero anche e , oltre a squadre americane e asiatiche.