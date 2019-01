Calciomercato Roma, Bennacer pallino di Di Francesco

Ismael Bennacer piace alla Roma e in particolare a Eusebio Di Francesco. Per i giallorossi spuntano anche le opzioni Donsah e Wanyama.

La priorità della Roma nel calciomercato di gennaio sarà quella di puntellare la rosa magari con un nuovo centrocampista, alla luce dei tanti problemi fisici che stanno condizionando la stagione di capitan De Rossi, ai box ormai da fine ottobre e dal rientro più che incerto.

Il profilo ricercato da Monchi è il giusto mix tra freschezza giovanile e tecnica, un po' l'identikit corrispondente a Ismael Bennacer: l'algerino dell'Empoli è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, con prestazioni quasi sempre al di sopra della sufficienza che hanno finito per attirare l'attenzione di squadre più blasonate rispetto ai toscani.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', difficile però che il presidente Corsi si privi di uno dei suoi gioielli, peraltro titolarissimo, già a gennaio: più facile pensare che l'affondo giallorosso possa arrivare in estate, con il pieno benestare di Eusebio Di Francesco che promuoverebbe a pieni voti questo acquisto.

Una soluzione low cost sarebbe rappresentata dall'ingaggio di Godfred Donsah, appena guarito da un lungo infortunio al perone rimediato in agosto: finora non è mai sceso in campo con il Bologna e si tratterebbe di una soluzione rischiosa, quasi una scommessa, in merito alle condizioni fisiche che non inducono alla completa tranquillità.

Un po' la situazione di Victor Wanyama, in forza al Tottenham: il kenyano è ai box per un problema al ginocchio che gli ha fatto saltare gran parte della stagione, in cui è sceso in campo in appena sette occasioni.

Non solo centrocampo: la Roma pensa anche alla difesa dove si monitora Igor, brasiliano di proprietà del Salisburgo ma attualmente in prestito all'Austria Vienna. A fargli spazio sarebbe, con ogni probabilità, Ivan Marcano che è in uscita.

Il tesoretto arriverebbe anche dall'ipotetica cessione di Defrel, ora in prestito alla Sampdoria: il francese ha estimatori in Inghilterra dove, come riportato dal 'Corriere dello Sport', Fulham, West Ham e Watford (in procinto di cedere Okaka all'Udinese) hanno chiesto informazioni su di lui. Karsdorp tornerà al Feyenoord in prestito.