Calciomercato PSG, Rabiot può restare: Leonardo vuole trattenerlo

Pronto a un clamoroso ritorno al Paris Saint-Germain, Leonardo vuole trattenere Rabiot a Parigi: il francese è in scadenza di contratto.

Un ritorno che promette grandi rivoluzioni. A un passo dal riprendere il suo posto nella dirigenza del , lasciata nel 2013, Leonardo è pronto a dettare una nuova linea da seguire sul mercato. Partendo dalla rivalutazione di Adrien Rabiot.

In scadenza di contratto a fine giugno, il centrocampista francese pareva infatti destinato all'addio, scenario che potrebbe però mutare con la nomina di Leonardo come nuovo direttore sportivo. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il brasiliano ha infatti chiesto pieni poteri sul mercato e sulla gestione del settore sportivo, potendo così prendere le proprie decisioni.

La prima potrebbe essere proprio quella legata alla rivalutazione di un giocatore esploso proprio durante il suo primo mandato a Parigi, quando un giovane Rabiot fece innamorare prima Leonardo e poi tutto il popolo del Paris Saint-Germain.

Una storia d'amore che potrebbe dunque improvvisamente prolungarsi, capovolgendo di fatto la situazione che si era creata negli ultimi mesi. I maggiori malumori Rabiot li aveva vissuti infatti con l'attuale d.s. Antero Henrique, il quale con l'arrivo di Leonardo sarà però destinato a lasciare il club.

Un cambio di rotta che Al Khelaifi spera possa riportare il Paris Saint-Germain a competere per la , competizione nella quale i francesi non sono riusciti a superare gli ottavi di finale nelle ultime stagioni.

Oltre al reintegro in rosa di Rabiot, la rivoluzione di Leonardo potrebbe poi proseguire con il tanto sognato acquisto di Matthijs de Ligt, sul quale resta però vivo anche l'interesse del .

Il compito dell'ex direttore tecnico del sarà poi anche quello di riportare Neymar ai suoi massimi livelli, aiutandolo a superare un momento molto delicato sia nella sua vita calcistica che privata.