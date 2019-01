Calciomercato Napoli, si spinge per Lozano: può arrivare a giugno

Il Napoli prova a chiudere anche l'acquisto di Hamed Junior Traoré dall'Empoli. Azzurri pronti a offrire 12 milioni, concorrenza di Inter e Juventus.

Campionato, Europa League e Coppa Italia. Il Napoli inizia il suo 2019 con la consapevolezza di dover lottare su tre fronti, con la dirigenza partenopea molto attiva sul mercato per regalare a Carlo Ancelotti i giusti rinforzi a gennaio.

Il messicano del PSV Eindhoven, Hirving Lozano, è il vero oggetto del desiderio degli azzurri. Un colpo che però difficilmente si potrà chiudere in questa finestra di mercato, con il Napoli comunque deciso a porre solide basi nella trattativa per arrivare all'ala classe 1995.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per abbassare le pretese economiche del PSV. Gli olandesi chiedono infatti non meno di 35 milioni per Lozano, con De Laurentiis intenzionato invece a chiudere la trattativa intorno ai 30 milioni. Il 20 per cento del prezzo finale andrebbe poi nelle casse del Pachuca, club nel quale il ragazzo è cresciuto e che prima del passaggio al PSV ha inserito questa clausola nel contratto.

Oltre a un conguaglio economico, il club campano sarebbe poi disposto a inserire nella trattativa anche delle contropartite tecniche. Si tratta di Younes e Ounas, giocatori che al PSV andrebbero a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Lozano.

Il messicano sarebbe stato proposto al Napoli da Mino Raiola, suo agente, con il quale Giuntoli è in continuo contatto e il suo eventuale arrivo a Napoli permetterebbe al club di cautelarsi in caso di partenza di Jose Callejon e Dries Mertens. Entrambi i giocatori andranno in scadenza nel 2020 e ad oggi devono ancora trovare un accordo per i rispettivi rinnovi.

Diversa la situazione a centrocampo. Il Napoli sta provando a chiudere l'acquisto di Hamed Junior Traoré, per il quale De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 12 milioni per strapparlo all'Empoli già a gennaio. L'ivoriano classe 2000 piace molto anche a Juventus e Inter, club che potrebbero scatenare una vera e propria asta.

Ai dettagli invece l'operazione di mercato con il Genoa per Christian Kouame. In settimana la trattativa dovrebbe essere conclusa, con il giocatore che rimarrà in rossoblu fino al termine di questa stagione per poi spostarsi al Napoli in estate. 25 milioni di euro al Grifone e poco più di un milione netto a stagione al giocatore, le cifre dell'affare. Probabile l'inserimento di Rog nella trattativa, con il croato pronto a spostarsi in prestito fino a giugno al Genoa.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Napoli si lancerà poi di nuovo su Benjamin Pavard, giovane terzino dello Stoccarda, oltre che su Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo.

'Tuttosport' parla invece di un accordo economico già trovato tra gli azzurri e Augustin Almendra per i prossimi cinque anni. Il Napoli ha offerto 15 milioni al Boca Juniors per il centrocampista classe 2000. Gli xeneizes ne chiedono però 20 più ulteriori 4 di tasse. Inter e Valencia, gli altri club interessati al giocatore con il Napoli che in caso di asta si tirerebbe fuori da ogni trattativa.