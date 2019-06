Calciomercato Napoli, Hysaj piace al Manchester United: c'è anche l'Atletico

Il Manchester United pensa a Elseid Hysaj per rinforzare la corsia destra di difesa: l'albanese è anche un obiettivo dell'Atletico Madrid.

Le pretendenti peraumentano in continuazione. Non soltanto l’, da tempo accostato al nome dell’ex , ma anche ilsi sarebbe interessato.

Il terzino destro del è in uscita e, come riporta ‘Sky Sport’, anche i ‘Red Devils’ hanno bussato alla porta del classe 1994: ci sarebbero stati dei contatti con i partenopei.

Lo United è alla ricerca di un terzino dopo la dipartita dell’ex capitano Antonio : il solo Diogo Dalot non può essere sufficiente per Solskjaer sulla destra e l’adattamento di Young non sembra aver soddisfatto il tecnico norvegese. L'allenatore vorrebbe un terzino in grado di giocare anche a sinistra.

Così ecco i contatti per Hysaj, che è in uscita da Napoli dopo l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo quest’anno e di Malcuit l’anno scorso. Il duello con l’Atlético Madrid, che ha bisogno di rimpiazzare Juanfran, prende forma.

In caso di cessione dell'albanese, il Napoli potrebbe anche tornare su Kieran Trippier.