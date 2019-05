Calciomercato Milan, Thiago Mendes interessa: scoperto da Luis Campos

Il probabile nuovo dirigente del Milan ha scoperto Mendes in Brasile: potrebbe essere decisivo per strapparlo al Lille.

Prima la lotta Champions, dunque il futuro. In ogni ambito. Il spera di qualificarsi al massimo torneo europeo nell'ultima giornata di campionato, così da salvare la stagione e puntare giocatori top per la prossima annata. Senza, probabilmente ci sarà una rivoluzione totale, dal ds all'allenatore, fino ai giocatori.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Leonardo è vicino all'addio al Milan, così come Gattuso. Se il prossimo allenatore rossonero è un rebus, il prescelto per sostituire l'attuale uomo mercato è Luis Campos. Talent scout che tra gli altri ha scoperto anche Thiago Mendes, nuovo obiettivo del Diavolo per la prossima campagna acquisti.

Classe 1992, brasiliano, Thiago Mendes è reduce da una stagione super con la maglia del , squadra che giocherà i gironi di Champions nel 2019/2020 grazie al secondo posto in alle spalle del . Mediano di 1.76, non segna molto ma è spesso decisivo con gli assist.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Mendes sarebbe l'alternativa a Sensi per il centrocampo del Milan. Del resto i rossoneri sono alla ricerca di nuovi interni in virtù della partenza di Montolivo, comunque mai utilizzato, nonchè quella di Bakayoko, che a meno di sorprese non sarà riscattato dal .

Arrivato dal San Paolo nel 2017, ora Thiago Mendes vale circa 25 milioni di euro. Non proprio una cifra esorbitante visti i prezzi delle ultime stagioni, ma senza la Champions le possibilità di portarlo in rossonero potrebbero ridursi sensibilmente.

L'arrivo di Campos al Milan, dato ormai come prossimo, potrebbe comunque favorire il club meneghino nella corsa ad un centrocampista che ha attirato su di sè gli occhi di diverse big europee. Dopo il prossimo weekend e le ufficilità degli addii, si comincerà a costruire la nuova squadra di scena a San Siro.