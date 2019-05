Calciomercato Milan, linea verde: piacciono Sensi, Orsolini e Saint-Maximin

Il FPF 'obbliga' in qualche modo il Milan a puntare sui giovani. In Italia piacciono Sensi e Orsolini, all'estero Saint-Maximin ed Everton.

Il , in attesa di capire quale sarà l'allenatore nella prossima stagione e se giocherà o meno in , sta progettando nei piani alti della società la nuova linea da adottare in sede di calciomercato. Una linea, comunque, già dettata lo scorso gennaio.

Il club rossonero infatti opererà nel prossimo mercato soprattutto per acquistare giocatori giovani, come appunto fatto a gennaio con Piatek e Paquetà. I motivi sono essenzialmente due: il primo riguarda il FPF che strizza l'occhio ad investimenti giovani e 'rivendibili'; il secondo è più strutturale, a Milanello si è sempre puntato sui giovani ed i recenti risultati danno ragione all'ambiente, vedi Donnarumma e Romagnoli.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sono un paio di nomi che sulla lista della spesa del Milan sono stati scritti in cima. Due sono italiani, due stranieri. Partiamo dai due giocatori italiani, che sono Stefano Sensi e Riccardo Orsolini.

Biglia non ha convinto, anche per problemi fisici. Il riscatto di Bakayoko, ad oggi, è molto difficile. Facendo un rapido calcolo, al Milan serve quindi un regista e Sensi, ormai affermatosi al , sembra il profilo ideale. Per strapparlo ai neroverdi non dovrebbero servire più di 20 milioni di euro.

Per Riccardo Orsolini il discorso è leggermente più complicato, perché di mezzo c'è la che tra qualche settimana lo contro-riscatterà dal per circa 20 milioni. I rossoneri dovranno quindi trattare con i bianconeri.

I due giocatori esteri sono Allan Saint-Maximin del ed del Gremio. Per l'esterno francese, i primi discorsi sono già stati intavolati a gennaio. Si tratta di uno dei migliori prospetti del calcio francese, ma il contratto in scadenza nel 2020 riduce la forza contrattuale del Nizza. Si tratterà sulla base di 25 milioni.

Sousa Soares è invece un esterno offensivo, duttile, del Gremio. Leonardo lo conosce bene e lo vorrebbe portare al fianco dell'amico Paquetà. Non è ancora chiara la possibile cifra di trasferimento, ma sicuramente non saranno gli 80 milioni della clausola rescissoria.